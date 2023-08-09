ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Прошлое изо всех сил любят те, у кого ничего нет в настоящем

Не успели нарвитяне отойти от истории с танком, как снова громыхнуло - на этот раз государство предъявило за улицы, “названные в честь оккупантов”. Нарвское горсобрание так долго тянуло с обсуждением, что министр по делам регионов Мадис Каллас не выдержал и решил самостоятельно навести порядок в городе, в котором он даже не живет. Если нарвское горсобрание не подсуетится, улицы будут переименованы, а бедных жителей Нарвы опять не спросили.

Поэтому жители Нарвы теперь возмущаются. Не так сильно, как в истории с танком, конечно - вахты на улицах Бастракова и Графова не несут, цветочков и свечей тоже замечено не было. Но в сети каждый уважающий себя нарвитянин уже успел побухтеть - да как так, да почему, да кто они такие, чтобы в нашем городе свои правила устанавливать. Согласно царящим в Интернетах настроениям, Советский Союз был никакой не оккупант, а друг, соратник и товарищ, поэтому пущай все остается по-старому, руки прочь от табличек! Но Мадис Каллас, кажется, соцсети не читает, поэтому есть большая вероятность, что улицы совсем скоро получат новые названия, а виновата во всем, конечно же, Катри Райк.