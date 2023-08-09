ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Прошлое изо всех сил любят те, у кого ничего нет в настоящем

История со сменой названий нарвских улиц не перестает волновать общественность. Мадис Каллас объявил, что решение принято, поэтому если Нарвское горсобрание в срочном порядке не займется этим вопросом, город ждет вторая "история с танком", пишет журналист Диана Харламова.
Не успели нарвитяне отойти от истории с танком, как снова громыхнуло - на этот раз государство предъявило за улицы, “названные в честь оккупантов”. Нарвское горсобрание так долго тянуло с обсуждением, что министр по делам регионов Мадис Каллас не выдержал и решил самостоятельно навести порядок в городе, в котором он даже не живет. Если нарвское горсобрание не подсуетится, улицы будут переименованы, а бедных жителей Нарвы опять не спросили.
Поэтому жители Нарвы теперь возмущаются. Не так сильно, как в истории с танком, конечно - вахты на улицах Бастракова и Графова не несут, цветочков и свечей тоже замечено не было. Но в сети каждый уважающий себя нарвитянин уже успел побухтеть - да как так, да почему, да кто они такие, чтобы в нашем городе свои правила устанавливать. Согласно царящим в Интернетах настроениям, Советский Союз был никакой не оккупант, а друг, соратник и товарищ, поэтому пущай все остается по-старому, руки прочь от табличек! Но Мадис Каллас, кажется, соцсети не читает, поэтому есть большая вероятность, что улицы совсем скоро получат новые названия, а виновата во всем, конечно же, Катри Райк.
Я в общей дискуссии не участвую. Мне не было абсолютно никакого дела до груды железа на гусеницах год назад, нет его и до названий улиц сегодня. Мне плевать, как улица названа, если по ней приятно ходить в необходимом мне направлении. Если на дорогах нет ям, если хорошо положен асфальт, на улице реновированы дома и у подъездов растут декоративные елочки. Названа ли она в честь героев Второй мировой или в честь покемона Бульбазавра, для меня особого значения не имеет. Но это, возможно, в силу возраста, отличного (от слова отличие) мировоззрения и полного равнодушия к скрепам и прошлому, которое в прошлом.
Однако я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мое мнение - не единственное, и мне искренне интересно, почему некоторым нарвитянам так важно, чтобы у улиц остались старые наименования. Что это - нежелание разделять позицию государства, любовь к советскому прошлому, проблемы с усвоением новой информации или все сразу?
Сторонники идеи “оставить все как есть” единогласно утверждают, что переписывать историю - это отвратительно. Но, как по мне, переписью истории тут и не пахнет, ведь улицы получат абсолютно нейтральные названия, не несущие большой смысловой нагрузки. А вот желание избавиться от клейма постсоветского государства - это уже куда ближе к правде. Всем известно, что Эстония до сих пор лелеет обиду на СССР, поэтому удивляться тому, что взят курс на искоренение всего советского, по меньшей мере глупо. Жаль, конечно, что стране хватает ресурсов только на смену наименований, ведь улица с новым названием “Масина” так и останется застроена старыми страшненькими хрущами. Но, как говорится, и так сойдет.
Горячая любовь некоторых нарвитян к прошлому для меня тоже является загадкой. Как по мне, прошлое изо всех сил любят те, кто так и не смог построить себе достойное настоящее. Если ты живешь в стране, в которой так и не нашел себе места, язык которой ты не знаешь и не хочешь знать, если в твоем сегодня нет ничего по-настоящему важного и ценного, то да, тебе безусловно есть дело до сохранения воспоминаний о вчера. Я не говорю, что помнить не нужно. Я лишь говорю, что есть вещи, которые не заслуживают того, чтобы помнить о них вечно и носиться с ними, как курица с яйцом.
И главное - стоит ли переживания по подобным поводам собственных душевных сил и нервов? И есть ли смысл удивляться происходящему? Особенно в тот период, когда страна решила опустошить кошельки своих граждан, а во главе правительства стоят люди, которые выдают цитаты в стиле “Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные”?
Кажется, что история со сменой названий улиц - это очередной каприз правительства, реагировать на который нет никакого смысла. Поэтому предлагаю перестать возмущаться, недоумевать и с пеной у рта защищать не имеющее значение прошлое. Давайте лучше подумаем о хлебе насущном и о том, что на улицах с новыми названиями нам придется парковать машины, обложенные новым автомобильным налогом.