В Маарду одновременно загорелись две электроподстанции

Во вторник в 22:04 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Келламяэ в Маарду раздались два взрыва. Речь шла о звуке со стороны подстанции, и когда туда прибыли спасатели, было видно, что внутри горят кабели. Об этом сразу же сообщили электрикам, которые отключили электричество.

При этом человек, сообщивший о взрыве, рассказал, что услышанный им звук слышался не оттуда, где в тот момент работали спасатели. Выяснилось, что повреждена и другая подстанция, на улице Кеемикуте.