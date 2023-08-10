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Посол США в Эстонии: Россия должна прекратить использовать продукты в качестве оружия

, посол США в Эстонии
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Уборка зерновых. Фото иллюстративное.
Уборка зерновых. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig / Sakala
  • Россия угрожает грузовым судам, если они пытаются загрузить зерно из украинских портов
  • Россия не допускае украинское зерно на рынок, чтобы экспортировать свое зерно дороже
  • Россия продолжает продавать в том числе зерно, украденное из украинских хранилищ

Россия должна разрешить отгрузку жизненно важного зерна, которое служит пищей для миллионов людей по всему миру. Россия должна прекратить брать на прицел склады зерна и порты и красть украинское зерно, - считает посол США в Эстонии Джордж П. Кент.

Россия нанесла очередной удар по самым уязвимым слоям населения мира. Выход России из Черноморской зерновой инициативы (BSGI) и нацеливание на украинское зерно, предназначенное для мировых рынков, поставит под угрозу бесчисленное количество жизней. Россия превращает продовольствие в оружие за счет людей во всем мире. Миру необходимо украинское зерно. Россия должна прекратить эти бездушные действия.

Черноморская зерновая инициатива - это сделка годовой давности, заключенная при посредничестве ООН и Турции для обеспечения потока зерна и других продовольственных товаров из портов Украины.

Черноморская зерновая инициатива позволила отгрузить почти 33 миллиона тонн украинского зерна и продуктов питания, что эквивалентно 18 миллиардам буханок хлеба. Это способствовало стабилизации и снижению цен на продукты питания почти на 20% после резкого скачка цен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

17 июля 2023 года Россия вышла из Черноморской зерновой сделки, в результате чего цены на зерно резко выросли. Россия не прекратила своих действий. Она продолжает атаки на зерновые хранилища и другую портовую инфраструктуру в Украине.

Россия угрожает грузовым судам третьих стран, если они пытаются загрузить зерно из украинских портов. Россия пользуется более высокими ценами на собственный экспорт, не допуская украинское зерно на рынок.

Россия предпринимает все эти действия в то время, когда мир с тревогой переживает рост нехватки продовольствия. Конфликты, отсутствие безопасности и последствия изменения климата усугубляют проблему продовольственной безопасности для миллионов людей во всем мире.

Тем не менее, препятствуя поставкам из Украины, Россия продолжает продавать рекордные объемы зерна, в том числе зерно, украденное из украинских хранилищ и с украинских полей.

Вопреки тому, что распространяет российская пропаганда, Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Это связано с нашей приверженностью глобальной продовольственной безопасности.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия, направленные на то, чтобы украинское зерно попало на рынки, которые в нем остро нуждаются. Для этого мы оказываем украинским аграриям финансовую поддержку, поставляем семена и удобрения, помогаем с хранением и переработкой урожая.

В более широком смысле мы будем и впредь возглавлять и объединять международное сообщество для решения проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Эстония является ценным партнером в реагировании на гуманитарные потребности во всем мире и в противодействии тому, что Россия использует продукты питания в качестве оружия. Эстония продолжает всё активнее оказывать поддержку Всемирной продовольственной программе, чтобы помочь смягчить нехватку продовольствия в Йемене, Афганистане и Сирии.

Власти Эстонии заслуживают похвалы за то, что они отстаивают творческие решения по доставке украинского зерна туда, где оно больше всего необходимо, в руки семей и детей, борющихся с нищетой и голодом.

Россия должна разрешить отгрузку жизненно важного зерна, которое служит пищей для миллионов людей по всему миру. Россия должна прекратить брать на прицел склады зерна и порты и красть украинское зерно.

Россия должна прекратить угрожать кораблям стран, не участвующих в войне. Россия должна прекратить сеять смерть и разрушения. Россия должна положить конец этой войне.

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