Тем не менее, препятствуя поставкам из Украины, Россия продолжает продавать рекордные объемы зерна, в том числе зерно, украденное из украинских хранилищ и с украинских полей.

Вопреки тому, что распространяет российская пропаганда, Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Это связано с нашей приверженностью глобальной продовольственной безопасности.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия, направленные на то, чтобы украинское зерно попало на рынки, которые в нем остро нуждаются. Для этого мы оказываем украинским аграриям финансовую поддержку, поставляем семена и удобрения, помогаем с хранением и переработкой урожая.

В более широком смысле мы будем и впредь возглавлять и объединять международное сообщество для решения проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Эстония является ценным партнером в реагировании на гуманитарные потребности во всем мире и в противодействии тому, что Россия использует продукты питания в качестве оружия. Эстония продолжает всё активнее оказывать поддержку Всемирной продовольственной программе, чтобы помочь смягчить нехватку продовольствия в Йемене, Афганистане и Сирии.

Власти Эстонии заслуживают похвалы за то, что они отстаивают творческие решения по доставке украинского зерна туда, где оно больше всего необходимо, в руки семей и детей, борющихся с нищетой и голодом.

Россия должна разрешить отгрузку жизненно важного зерна, которое служит пищей для миллионов людей по всему миру. Россия должна прекратить брать на прицел склады зерна и порты и красть украинское зерно.