АНАЛИЗ ⟩ Рейнсалу связывает финансовый скандал в Канцелярии президента с местью за автомобильный налог

В ходе дискуссии, состоявшейся во вторник в рамках специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, нового о скандале с финансированием Канцелярии Президента Республики (VPK) стало известно мало, хотя нарративы, с которыми выступают стороны конфликта, были определены.
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Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) сообщил, что в мае-июне он общался с директором аппарата президента Пеэпом Яхило по поводу дополнительных денег, и в то же время советник президента Алара Кариса по внутренним вопросам Тоомас Сильдам общался с разными людьми, где Сильдам (по словам Вырклаэва) связывал более быстрое производство законопроектов с запросом денег ВПК. Вырклаэв конкретно рассказал о разговоре между собой и Сильдамом, разговоре Сильдама с канцлером Министерства финансов Мерике Сакс, но указал, что таких разговоров было больше. От кого поступили эти дополнительные сигналы, Вырклаэв не сообщил.