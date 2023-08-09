АНАЛИЗ ⟩ Рейнсалу связывает финансовый скандал в Канцелярии президента с местью за автомобильный налог

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) сообщил, что в мае-июне он общался с директором аппарата президента Пеэпом Яхило по поводу дополнительных денег, и в то же время советник президента Алара Кариса по внутренним вопросам Тоомас Сильдам общался с разными людьми, где Сильдам (по словам Вырклаэва) связывал более быстрое производство законопроектов с запросом денег ВПК. Вырклаэв конкретно рассказал о разговоре между собой и Сильдамом, разговоре Сильдама с канцлером Министерства финансов Мерике Сакс, но указал, что таких разговоров было больше. От кого поступили эти дополнительные сигналы, Вырклаэв не сообщил.