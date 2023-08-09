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АНАЛИЗ ⟩ Рейнсалу связывает финансовый скандал в Канцелярии президента с местью за автомобильный налог

Микк Салу
, журналист
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Специальная комиссия Рийгикогу обсуждает финансирование Канцелярии президента на внеочередном открытом заседании.
Специальная комиссия Рийгикогу обсуждает финансирование Канцелярии президента на внеочередном открытом заседании. Фото: Kermo Benrot

В ходе дискуссии, состоявшейся во вторник в рамках специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, нового о скандале с финансированием Канцелярии Президента Республики (VPK) стало известно мало, хотя нарративы, с которыми выступают стороны конфликта, были определены.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) сообщил, что в мае-июне он общался с директором аппарата президента Пеэпом Яхило по поводу дополнительных денег, и в то же время советник президента Алара Кариса по внутренним вопросам Тоомас Сильдам общался с разными людьми, где Сильдам (по словам Вырклаэва) связывал более быстрое производство законопроектов с запросом денег ВПК. Вырклаэв конкретно рассказал о разговоре между собой и Сильдамом, разговоре Сильдама с канцлером Министерства финансов Мерике Сакс, но указал, что таких разговоров было больше. От кого поступили эти дополнительные сигналы, Вырклаэв не сообщил.

Яхило, директор Канцелярии, признал, что да, он говорил с Вырклаэвом именно о финансировании и ни о чем другом, но он также слышал от Вырклаэва о поведении Сильдама. По словам Яхило, никакой торговли принятием законопроектов за финансирование не было, а если что и было вообще, то это было недоразумение, ирония или неверное толкование шутки.

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