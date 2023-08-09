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Эстония осуждает репрессивный режим Лукашенко

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Konstantin Sednev

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили сегодня с совместным заявлением по случаю третьей годовщины незаконных президентских выборов в Беларуси, в котором подчеркнули, что три года назад Александр Лукашенко объявил себя победителем нечестных президентских выборов, тем самым попирая демократические устремления и права белорусского народа, сообщает пресс-служба эстонского МИД.

В совместном заявлении министры иностранных дел отметили, что последствиями преступного захвата власти этим незаконным режимом стали массовые внутренние репрессии, соучастие в военных преступлениях и преступлениях агрессии, быстрое уменьшение суверенитета Беларуси и нестабильность в регионе.

С февраля 2022 года режим Лукашенко был соучастником России и напрямую поддерживал ее неспровоцированную и неоправданную агрессию против Украины. «Российская армия использует белорусские боеприпасы, запчасти и территорию для нанесения авиаударов по Украине, и более 2000 украинских детей были насильственно вывезены в Беларусь, что делает Лукашенко и белорусское руководство участниками войны», - заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Вот уже три года, несмотря на резкое осуждение международного сообщества, режим Лукашенко последовательно усиливает бесчеловечные репрессии. На сегодняшний в Беларуси удерживается более 1500 политзаключенных, которые подвергаются бесчеловечному обращению и даже пыткам, и месяцами содержатся в одиночных камерах без какого-либо общения.

Министры иностранных дел подчеркнули, что в этот особенно болезненный момент в истории Беларуси страны Балтии и Польша поддерживают белорусский народ. «Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь, так же как верим в победу Украины», - значится в совместном заявлении глав МИД.

Министр Цахкна подтвердил, что Эстония будет твердо поддерживать демократические усилия белорусской оппозиции и гражданского общества, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не оставались незамеченными.

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