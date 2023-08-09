Эксперт по безопасности ⟩ Сентябрьские выборы в России зададут новый ход войне

Польша, Литва и Латвия говорят на повышенных тонах, описывая ситуацию на границе с Беларусью. Предупреждают о подготавливаемых белорусскими властями провокациях, цель которых – инсценировка нового миграционного кризиса. Известен инцидент на латвийской границе, когда белорусский пограничник, нанося повреждения ограждающим конструкциям, помогал гражданам третьих стран незаконно пересекать границу с Латвией.
Латвия вводит усиленный режим пограничного контроля минимум на полгода. Литва и Польша уже ранее объявили о своих мерах по усилению охраны границы. Действия приграничных с Беларусью стран существенно снижают возможности России и Беларуси организовать новую демонстрацию эскалации в сторону Запада с помощью миграционного кризиса.
Война дронов продолжается
Россия продолжает ежедневно бомбить населенные пункты вдоль границы с Украиной. Украинская армия, в свою очередь, наносит удары дронами по объектам в России. Вчера мэр Москвы сообщил о двух дронах, сбитых российской ПВО на западе Москвы.
На фронтах наступательные события обеих сторон происходят в заранее установленных коридорах.
- В районе Сватово и Северодонецка российская армия пытается активизировать наступательные попытки своих частей. Украина, в свою очередь, контратакует, и линия фронта остается на прежнем месте, бои в основном идут в серой зоне. Командующий сухопутными войсками Украины вчера находился в этом районе, что свидетельствует о напряженности обстановки.
- В районе Бахмута, как пытаются утверждать российские блогеры, попытки наступления резервов российской армии в некоторых точках были успешными, но явных подтверждений этому не приводят. Продвижения украинских сил вчера не наблюдалось.