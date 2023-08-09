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Эксперт по безопасности ⟩ Сентябрьские выборы в России зададут новый ход войне

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Российская полиция задерживает в Москве протестующего на митинге против объявления в стране частичной мобилизации. Сентябрь 2022.
Российская полиция задерживает в Москве протестующего на митинге против объявления в стране частичной мобилизации. Сентябрь 2022. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP
  • Контратаки российской армии терпят поражение, особенно велики потери в живой силе
  • России не хватает войск, чтобы дать отпор украинским силам
  • Однако в последние дни украинская армия не добилась значительных успехов

Новую мобилизацию в России можно ожидать в конце сентября, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Польша, Литва и Латвия говорят на повышенных тонах, описывая ситуацию на границе с Беларусью. Предупреждают о подготавливаемых белорусскими властями провокациях, цель которых – инсценировка нового миграционного кризиса. Известен инцидент на латвийской границе, когда белорусский пограничник, нанося повреждения ограждающим конструкциям, помогал гражданам третьих стран незаконно пересекать границу с Латвией. 

Латвия вводит усиленный режим пограничного контроля минимум на полгода. Литва и Польша уже ранее объявили о своих мерах по усилению охраны границы. Действия приграничных с Беларусью стран существенно снижают возможности России и Беларуси организовать новую демонстрацию эскалации в сторону Запада с помощью миграционного кризиса.

Война дронов продолжается

Россия продолжает ежедневно бомбить населенные пункты вдоль границы с Украиной. Украинская армия, в свою очередь, наносит удары дронами по объектам в России. Вчера мэр Москвы сообщил о двух дронах, сбитых российской ПВО на западе Москвы.

На фронтах наступательные события обеих сторон происходят в заранее установленных коридорах.

- В районе Сватово и Северодонецка российская армия пытается активизировать наступательные попытки своих частей. Украина, в свою очередь, контратакует, и линия фронта остается на прежнем месте, бои в основном идут в серой зоне. Командующий сухопутными войсками Украины вчера находился в этом районе, что свидетельствует о напряженности обстановки.

- В районе Бахмута, как пытаются утверждать российские блогеры, попытки наступления резервов российской армии в некоторых точках были успешными, но явных подтверждений этому не приводят. Продвижения украинских сил вчера не наблюдалось.

- Вокруг Донецка продолжаются позиционные бои.

- На южном фронте продолжается давление украинcкой стороны на направлениях наступления на Бердянск и Мелитополь. Ежедневно захватываются какие-то позиции российских войск, но значительного прорыва нет. Среди российских блогеров уже позавчера начала распространяться информация, согласно которой украинские войска пересекли Днепр еще в одном месте между Херсоном и Каховкой в ​​районе села Казачьи Лагери. Информация о происходящем весьма противоречива – как о численности форсировавших реку украинских войск, так и о размерах занятой ими территории. Украинская сторона информации об этой операции не давала.

Резюмируя, можно утверждать, что это вроде бы мелкомасштабная высадка спецединиц, в результате которой в последние дни взята под контроль новая платформа на восточном берегу Днепра, но крупной высадки войск в этом районе не было.

До сих пор в районе Антоновского моста удерживается занятый украинцами плацдарм, и атаки России не привели к его ликвидации. К тому же украинские силы сохраняют свои позиции на другом плацдарме к югу от Антоновского моста и территория, контролируемая украинской армией, в последние дни расширилась.

Все эти операции указывают, что у России не хватает войск для оттеснения украинских сил с очень неудобных для российской армии позиций. В настоящее время нет оснований предполагать, что украинские войска организуют форсирование Днепра большим количеством войск, но при постоянном расширении плацдармов для проведения такой операции могут сформироваться соотвествующие условия. На данный момент создается впечатление, что Украина пытается мотивировать российское командование направить свои силы на южном фронте в сторону боев в районе левобережья Днепра.

Украинская армия в последние дни не добилась значительных успехов, но контратаки российской армии привели к росту их поражений, особенно в живой силе. Существенно добавилось информации о подготовке мобилизации в России. Учитывая также выборы в России в начале сентября (региональные и муниципальные выборы – прим.ред.), можно ожидать новой большой волны мобилизации примерно в то же время, что и прошлой осенью – в конце сентября. Но на данный момент формирование политических предпосылок для более масштабной мобилизационной кампании еще не началось.

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