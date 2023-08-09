Эксперт по безопасности ⟩ Сентябрьские выборы в России зададут новый ход войне

- Вокруг Донецка продолжаются позиционные бои.

- На южном фронте продолжается давление украинcкой стороны на направлениях наступления на Бердянск и Мелитополь. Ежедневно захватываются какие-то позиции российских войск, но значительного прорыва нет. Среди российских блогеров уже позавчера начала распространяться информация, согласно которой украинские войска пересекли Днепр еще в одном месте между Херсоном и Каховкой в ​​районе села Казачьи Лагери. Информация о происходящем весьма противоречива – как о численности форсировавших реку украинских войск, так и о размерах занятой ими территории. Украинская сторона информации об этой операции не давала.

Резюмируя, можно утверждать, что это вроде бы мелкомасштабная высадка спецединиц, в результате которой в последние дни взята под контроль новая платформа на восточном берегу Днепра, но крупной высадки войск в этом районе не было.

До сих пор в районе Антоновского моста удерживается занятый украинцами плацдарм, и атаки России не привели к его ликвидации. К тому же украинские силы сохраняют свои позиции на другом плацдарме к югу от Антоновского моста и территория, контролируемая украинской армией, в последние дни расширилась.

Все эти операции указывают, что у России не хватает войск для оттеснения украинских сил с очень неудобных для российской армии позиций. В настоящее время нет оснований предполагать, что украинские войска организуют форсирование Днепра большим количеством войск, но при постоянном расширении плацдармов для проведения такой операции могут сформироваться соотвествующие условия. На данный момент создается впечатление, что Украина пытается мотивировать российское командование направить свои силы на южном фронте в сторону боев в районе левобережья Днепра.