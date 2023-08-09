ФОТО ⟩ Самое страшное удалось предотвратить: в ласнамяэской мастерской произошел мощный взрыв

В 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пунане в Ласнамяэ из-за взрыва сорвало дверь мастерской. Внутри также виднелся дым, но пламени пока не было. По прибытии спасателей на место происшествия были слышны взрывы.

Прибывший на место владелец сообщил, что в мастерской находятся один пропановый и один кислородный баллоны. Немедленно были начаты работы по внешнему тушению, а позже спасатели вошли внутрь гаража и локализовали возгорание.