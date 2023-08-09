ФОТО ⟩ Самое страшное удалось предотвратить: в ласнамяэской мастерской произошел мощный взрыв

Вчера спасатели получили вызов на улицу Пунане в районе Ласнамяэ, где горела мастерская.
В 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пунане в Ласнамяэ из-за взрыва сорвало дверь мастерской. Внутри также виднелся дым, но пламени пока не было. По прибытии спасателей на место происшествия были слышны взрывы.
Прибывший на место владелец сообщил, что в мастерской находятся один пропановый и один кислородный баллоны. Немедленно были начаты работы по внешнему тушению, а позже спасатели вошли внутрь гаража и локализовали возгорание.
Было установлено, что очаг возгорания находился на столе в мастерской, а рядом располагалось электрооборудование и аэрозоли. Баллоны находились в стороне от огня. Взрывы были связаны с аэрозолями. Причиной пожара, скорее всего, стала перегрузка электрической системы. Удлинители были перегружены и заряжали аккумуляторы инструментов.