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ФОТО ⟩ Самое страшное удалось предотвратить: в ласнамяэской мастерской произошел мощный взрыв

rus.postimees.ee
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Фото: Päästeamet

Вчера спасатели получили вызов на улицу Пунане в районе Ласнамяэ, где горела мастерская. 

В 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пунане в Ласнамяэ из-за взрыва сорвало дверь мастерской. Внутри также виднелся дым, но пламени пока не было. По прибытии спасателей на место происшествия были слышны взрывы.

Прибывший на место владелец сообщил, что в мастерской находятся один пропановый и один кислородный баллоны. Немедленно были начаты работы по внешнему тушению, а позже спасатели вошли внутрь гаража и локализовали возгорание.

Было установлено, что очаг возгорания находился на столе в мастерской, а рядом располагалось электрооборудование и аэрозоли. Баллоны находились в стороне от огня. Взрывы были связаны с аэрозолями. Причиной пожара, скорее всего, стала перегрузка электрической системы. Удлинители были перегружены и заряжали аккумуляторы инструментов.

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