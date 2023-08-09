Наблюдатель за выборами требует уголовного расследования подсчета э-голосов

По мнению Пыдера, речь идет о нарушении статьи 163 Пенитенциарного кодекса. Поданная им жалоба касается недействительных электронных подписей содержащих э-голоса цифровых контейнеров - и отсутствия в них регионального кода, что, по его оценке, в соответствии с законом, позволяет считать недействительными 312 181 электронный голос.

Кроме того, в жалобе указывается, что избирательная служба неправильно подсчитала личный голос наблюдателя, сообщает BNS со ссылкой на письмо Мярта Пыдера.

Сообщение о виновном деянии было подана наблюдателем 26 апреля, после того, как избирательная комиссия не стала рассматривать имеющие важное значение жалобы, ссылаясь на превышения сроков, а Государственный суд оставил решения избирательной комиссии без именений.

Прежде чем попасть в окружной суд, сообщение о виновном деянии прошло через Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями, через окружную прокуратуру и через Государственную прокуратуру, которые приводили разные причины, чтобы не возбуждать производство, но все посчитали производство в избирательной комиссии достаточным. В окружном суде интересы наблюдателя за выборами представляет адвокат бюро EmeraldLegal Мярт Мюрк.