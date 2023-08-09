Наблюдатель за выборами требует уголовного расследования подсчета э-голосов

Присутствовавший на последних выборах в Рийгикогу в качестве наблюдателя за электронным голосованием эстонский общественный деятель Мярт Пыдер 7 августа подал жалобу в Таллиннский окружной суд, в которой требует возбуждения уголовного дела в связи с якобы неправильным подсчетом электронных голосов.
По мнению Пыдера, речь идет о нарушении статьи 163 Пенитенциарного кодекса. Поданная им жалоба касается недействительных электронных подписей содержащих э-голоса цифровых контейнеров - и отсутствия в них регионального кода, что, по его оценке, в соответствии с законом, позволяет считать недействительными 312 181 электронный голос.
Кроме того, в жалобе указывается, что избирательная служба неправильно подсчитала личный голос наблюдателя, сообщает BNS со ссылкой на письмо Мярта Пыдера.
Сообщение о виновном деянии было подана наблюдателем 26 апреля, после того, как избирательная комиссия не стала рассматривать имеющие важное значение жалобы, ссылаясь на превышения сроков, а Государственный суд оставил решения избирательной комиссии без именений.
Прежде чем попасть в окружной суд, сообщение о виновном деянии прошло через Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями, через окружную прокуратуру и через Государственную прокуратуру, которые приводили разные причины, чтобы не возбуждать производство, но все посчитали производство в избирательной комиссии достаточным. В окружном суде интересы наблюдателя за выборами представляет адвокат бюро EmeraldLegal Мярт Мюрк.
«Хотя в настоящее время общественность в целом придерживается мнения, что с электронным голосованием нужно что-то делать, у нас нет общего понимания того, что с ним не так или какие проблемы необходимо решить, - сказал наблюдавший за ходом электронного голосования Мярт Пыдер. - Своей жалобой я прошу разъяснить обстоятельства, при которых были учтены недействительные электронные голоса. В данном случае факты указывают на возможное уголовное правонарушение. Нежелание расследовать его нарушает общественное чувство справедливости и препятствует разрешению проблем, которые послужили причиной нарушений».
«Подсчет электронных голосов с недействительными цифровыми подписями или неполным кодом административной единицы юридически сравнимо с подсчетом бумажных бюллетеней, на которых нет двух оттисков печати участковой комиссии, - пояснил юрист Мярт Мюрк. - Из решения избирательной комиссии остается неясным, на каких правовых основаниях можно выборочно игнорировать формальные требования, установленные для выборов, поскольку в случае бумажных бюллетеней такое поведение было бы немыслимо, и голоса, поданные таким образом, были бы недействительны».
Философ, публицист и общественный деятель Мярт Пыдер участвует в наблюдении за электронным голосованием с 2015 года. Он привлек внимание общественности, подделав тогда свой личный электронный бюллетень. Как наблюдатель за выборами он призвал к введению принципов «сквозной проверки» при электронном голосовании.