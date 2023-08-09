ФОТО ⟩ Житель Локса нарочно поджег свою квартиру

Вчера в Центр тревоги поступило сообщение, что из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома по улице Ластеайя в Локса идет густой черный дым. По словам звонившего, жилец сам поджег свою квартиру.
На вызов выехали спасатели из Кехра, Колга, Локса и Мууга. К моменту их прибытия лестничная клетка и квартира были заполнены густым черным дымом. Спасатели вошли в задымленные помещения и выяснили, что горит одна комната и деревянная дверь в квартире. В комнате хранилась одежда.
Во дворе находился человек, которого скорая помощь забрала в машину для обследования, он же являлся жильцом квартиры. Он признался сотрудникам полиции, что нарочно поджег квартиру.
В потолке квартиры находился дымовой датчик, который на момент прибытия спасателей не работал и расплавился. Квартира сильно пострадала от дыма, копоти и огня.