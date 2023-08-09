ФОТО ⟩ Житель Локса нарочно поджег свою квартиру

На вызов выехали спасатели из Кехра, Колга, Локса и Мууга. К моменту их прибытия лестничная клетка и квартира были заполнены густым черным дымом. Спасатели вошли в задымленные помещения и выяснили, что горит одна комната и деревянная дверь в квартире. В комнате хранилась одежда.

Во дворе находился человек, которого скорая помощь забрала в машину для обследования, он же являлся жильцом квартиры. Он признался сотрудникам полиции, что нарочно поджег квартиру.

От этого дымового датчика больше нет толку. Фото: Päästeamet