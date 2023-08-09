Ср, 9.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Житель Локса нарочно поджег свою квартиру

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пожар в Локса.
Пожар в Локса. Фото: Päästeamet

Вчера в Центр тревоги поступило сообщение, что из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома по улице Ластеайя в Локса идет густой черный дым. По словам звонившего, жилец сам поджег свою квартиру.

На вызов выехали спасатели из Кехра, Колга, Локса и Мууга. К моменту их прибытия  лестничная клетка и квартира были заполнены густым черным дымом. Спасатели вошли в задымленные помещения и выяснили, что горит одна комната и деревянная дверь в квартире. В комнате хранилась одежда.

Во дворе находился человек, которого скорая помощь забрала в машину для обследования, он же являлся жильцом квартиры. Он признался сотрудникам полиции, что нарочно поджег квартиру.

От этого дымового датчика больше нет толку.
От этого дымового датчика больше нет толку. Фото: Päästeamet

В потолке квартиры находился дымовой датчик, который на момент прибытия спасателей не работал и расплавился. Квартира сильно пострадала от дыма, копоти и огня.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх