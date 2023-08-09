Вот так сюрприз ⟩ Житель Эстонии случайно обнаружил, что стал членом Левой партии

Человек когда-то уже покинул Объединенную левую партию (ОЛПЭ), но к началу августа этого года он снова оказывается в ее рядах и узнает об этом от журналиста. Аналогичное движение - ранее выходил, а затем вновь вступил в начале августа - можно наблюдать в коммерческом реестре у десятков других членов.