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Вот так сюрприз ⟩ Житель Эстонии случайно обнаружил, что стал членом Левой партии

Брита-Мария Алас
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Объединенная Левая партия Эстонии.
Объединенная Левая партия Эстонии. Фото: Pm

Члены партии, исключенные из нее в мае прошлого года из-за неуплаты членских взносов, были восстановлены в рядах Объединенной левой партии в начале этого месяца без их ведома. В то время Левая партия находилась под надзором суда и была вынуждена искать членов, чтобы избежать принудительной ликвидации.

Человек когда-то уже покинул Объединенную левую партию (ОЛПЭ), но к началу августа этого года он снова оказывается в ее рядах и узнает об этом от журналиста. Аналогичное движение - ранее выходил, а затем вновь вступил в начале августа - можно наблюдать в коммерческом реестре у десятков других членов.

Однако Тойво* подчеркнул, что в его случае не было такого, чтобы он когда-либо отправлял свое подписанное заявление о вступлении в партию. По словам бывшего члена Народного фронта, он не хочет быть членом ни одной политической партии, особенно пророссийской.

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