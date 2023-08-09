Скончалась великая эстонская актриса Ита Эвер

Она родилась в 1931 году, в 1953 году окончила Эстонскую студию Московского государственного театрального института (ГИТИС) и поступила на работу в Эстонский драматический театр, который до конца жизни оставался ее родным театром.

За 70 лет работы в драматическом театре Ита Эвер создала более 150 ролей.

В 1939-1940 гг. Ита Эвер училась в Таллиннской 14-й начальной школе, в 1940-1944 гг. в Таллиннской 8-й начальной школе и в 1944-1950 гг. в Таллиннской 4-й средней школе. В 1950-1953 гг. обучалась актерскому мастерству в Эстонской студии ГИТИСа в Москве.