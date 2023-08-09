Что появится вокруг Национальной библиотеки: английский парк или грядка Тоотса?

Пожалуй, отсылка к цитате из «Весны» Оскара Лутса может претендовать на тренд сезона. Помните, как персонаж классика эстонской литературы посадил на одной грядке все семена подряд: огурцы, морковь, свеклу, горох, петрушку и лук. За эту шалость ему грозило наказание, но Тоотс ответил: «А летом меня здесь не будет, а к осени всё забудется». О грядке Тоотса хочется вспоминать всякий раз, когда этим летом речь заходит о газонах, парках и вообще зеленых насаждениях. Но на этот раз, кажется, все кончится хорошо.