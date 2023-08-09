Что появится вокруг Национальной библиотеки: английский парк или грядка Тоотса?

Пожалуй, отсылка к цитате из «Весны» Оскара Лутса может претендовать на тренд сезона. Помните, как персонаж классика эстонской литературы посадил на одной грядке все семена подряд: огурцы, морковь, свеклу, горох, петрушку и лук. За эту шалость ему грозило наказание, но Тоотс ответил: «А летом меня здесь не будет, а к осени всё забудется». О грядке Тоотса хочется вспоминать всякий раз, когда этим летом речь заходит о газонах, парках и вообще зеленых насаждениях. Но на этот раз, кажется, все кончится хорошо.
Реконструкция национальной библиотеки идет полным ходом, а Riigi Kinnisvara AS и руководство библиотеки уже думают о том, как будет выглядеть общественное пространство вокруг обновленного здания.
Поэтому был проведен конкурс концепций ландшафтного дизайна открытого пространства вокруг здания Национальной библиотеки и в парке Туви.
Цель конкурса заключалась в том, чтобы найти полное и качественное эскизное решение для внешнего пространства, окружающего здание Национальной библиотеки как со стороны главного фасада, так и со стороны парка.
«С помощью реконструкции мы хотели сделать пространство более удобным для человека, разнообразным и современным, в отличие от того, что было до реконструкции, когда здание напоминало скорее неприступную крепость», - отметила генеральный директор Эстонской национальной библиотеки Янне Андресоо.
Общественное пространство должно подчеркнуть историческую значимость здания как памятника архитектуры и одновременно предложить приятное и безопасное пребывание и возможности для людей всех возрастов в любое время года.
На конкурс поступило шесть проектов, которые были тщательно проанализированы авторитетным жюри.
В состав жюри вошли генеральный директор Эстонской национальной библиотеки Янне Андресоо, архитектор Riigi Kinnisvara AS Калле Комиссаров, архитектор и руководитель отдела создания пространства Таллиннского стратегического центра центра Кайди Пылдоя, архитектор Катрин Коов, и ландшафтный архитектор Кертту Кылл. На «скамейке запасных» на всякий случай находился архитектор Пелле-Стен Вийбург.
«Перефразируя Цицерона, можно сказать, что человеку для счастья не нужно ничего, кроме библиотеки и сада. Вскоре у нас будет возможность предложить и то, и другое», - добавила директор Янне Андресоо.
Победителем стала работа под девизом «KÖIDE» от бюро Arhitekt Must OÜ. Авторами эскизного проекта являются Мари Расс, Альвин Ярвинг, Отть Алвер, Луиза Мария Мяннилаан и Патрик Барбо.
«Сила победившей работы – в человеческом подходе к ландшафтному решению. Архитекторы предложили создать нейтральную структуру, поддерживающую визуальное воздействие здания и позволяющую гибко организовать наружное пространство. Зоны вокруг фасадов спроектированы как полноценное общественное пространство. Перед главным входом появится площадь, где будет достаточно места для комфортного времяпрепровождения», – сказал член жюри, архитектор Riigi Kinnisvara Калле Комиссаров.
Второе место досталось проекту Majaja OÜ «SÕÕR», авторы Трийн Валльнер и Ко Ай.
Третье место занял проект Positivne Pinnavorm OÜ «KEVADE», авторы Лидия Зарудная и Мартин Ноорвяли.
Жюри приняло решение присудить поощрительный приз проекту AS K-Projekt «READ» авторы Катарина Лепику, Нора Соо, Сигне Касепалу.
«Из представленных на конкурс пространственных решений стало ясно, что при концептуализации открытых площадок архитекторы опирались на смысловое поле и формы Национальной библиотеки В дополнение к победившей работе было приятно увидеть много умных и продуманных элементов в других работах», - сказала генеральный директор Эстонской национальной библиотеки Янне Андресоо.
С победителем на основе проекта будет заключен договор о закупке проектных работ. Андресоо выразила надежду, что к открытию здания на Тынисмяги ландшафтные работы уже будут закончены и симбиоз здания и его окружения сразу же начнет работать на посетителей. Срок реализации проекта зависит от того, в какие сроки государство способно его профинансировать.
По результатам конкурса авторам было присуждено четыре денежных премии: за первое место - 8000 евро, за второе место - 6000 евро, за третье место - 4000 евро и дополнительный поощрительный приз 2000 евро.
Реконструированная Национальная библиотека откроется в 2026 году.
Начиная с 10 августа работы, участвовавшие в конкурсе, можно будет увидеть на выставке в здании RaRa на Нарвском шоссе, 11 в Таллинне.