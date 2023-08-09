Низкий спрос повлиял на три четверти предприятий в Эстонии

Экспортные цены снижаются, и снижение объемов экспорта (или экспорта в постоянных ценах) замедлилось, но все еще остается очень сильным. В текущих ценах экспорт падал около двух лет, а в постоянных ценах упал до уровня более чем пятилетней давности.

В июне половина снижения экспорта товаров эстонского происхождения пришлась на нефтепродукты, а в первом полугодии снижение этой группы товаров составило почти 70 процентов. На значительную часть снижения экспорта также оказали влияние изделия из дерева и средства связи.

В то же время спад экспорта по-прежнему носил массовый характер и значительно сократился даже без учета указанных товарных групп.

Более половины снижения экспорта в первом полугодии произошло за счет снижения экспорта в США и Египет. Меньше электрооборудования, включая оборудование связи, было отправлено в США. В июне, помимо этих двух стран, значительное влияние оказало также снижение экспорта в Швецию и Норвегию.

Чувство уверенности у эстонских промышленных предприятий ослабевает. Все большее число компаний обеспокоено ослаблением спроса. Доля компаний, для которых низкий спрос ограничивает экономическую активность, уже выросла до 74 процентов, что почти столько же, сколько во время коронакризиса 2020 года. Это значительно больше, чем в соседних с нами странах.

Кроме того, экспортные перспективы компаний становятся все более ограниченными и уже опустились до самого низкого уровня с кризисного 2009 года. На экспорт продукции обрабатывающей промышленности, вероятно, также повлияет ухудшение ценовой конкурентоспособности эстонских предприятий. Доля промышленных компаний, чья конкурентоспособность на внешнем рынке ослабла, упала до минимума за последние 23 года.

Зарубежный спрос в ближайшее время не улучшится. Европейская экономика слаба, и общий индекс менеджеров по закупкам для еврозоны показывает значительный спад.