Спикер Рийгикогу направил повторное письмо оппозиции

В середине июля правление Рийгикогу выступило с предложением, которое могло бы разрешить возможные тупиковые ситуации осенней сессии, – разделить запросы на три группы: те, которые готовы отозвать, те, по которым податель согласен на ответ в письменном виде, и те запросы, которые точно хотели бы обсудить. Во вторник вечером Хуссар сообщил Postimees, что оппозиция не ответила на предложение правления о том, чтобы оппозиция пропустила запросы через систему трех фильтров. «Поскольку прямых ответов на это не прислали, мы решили отправить новое письмо фракциям. Мы его дополним и добавим статистические данные», – рассказал Хуссар. Ответы ожидаются к 21 августа. «Правление Рийгикогу будет искать возможности для организации встречи председателей парламентских партий для того, чтобы найти политический компромисс. Я убежден, что такая встреча состоится в конце августа или начале сентября», – добавил Хуссар. Он пошутил, что первая встреча состоится уже на фестивале мнений, который пройдет в эти выходные, хотя там будет дискуссия другого типа.