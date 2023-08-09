Российский политэмигрант Аркадий Бабченко говорит, что плевать хотел на будущее России. После метания яиц в посольство РФ он заявил, что выступает за то, «чтобы не было никакой России». Другой российский политэмигрант, бывший чиновник Андрей Кузичкин, рассуждает, что у антипутинской оппозиции должна быть своя контрразведка. Rus.Postimees поговорил с другими россиянами, как бывшими, так и сохранившими гражданство РФ, которые тоже позиционируют себя как антипутинские активисты, о том, чем они вообще заняты вне РФ и что думают о высказываниях коллег из Таллинна.
«Не собираюсь разбираться в сортах дерьма». Российские оппозиционеры в изгнании отвечают Бабченко и Кузичкину
«Читать таких персонажей, как муждабабченки, я не буду. Это порождение нынешнего уродливого времени. Если говорить о них кратко, потому что подробно я не собираюсь разбираться в этих сортах дерьма, то это люди, которые фактически сегодня помогают фашистскому путинскому режиму. Их действия фактически помогают путинскому режиму, как бы это ни казалось парадоксально», - неожиданно радикально прокомментировал в разговоре с Rus.Postimees высказывания своих сограждан-иммигрантов российский оппозиционер Максим Резник.
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Бывший петербургский депутат, который чудом избежал российской тюрьмы накануне войны, а сейчас живет и работает в Вильнюсе, при этом утверждает, что остается активным российским политиком и после отъезда.
«Чем я занят? Всем тем же, чем занят последние 20 лет. Борьбой с путинским фашистским режимом. Сегодня я делаю это со своим давним соратником Гарри Каспаровым в рамках Форума Свободная Россия. Когда-то, в 2005 году, я вместе с ним создавал Объединенный гражданский фронт в России. Да, наша борьба на данный момент, скажем мягко, не увенчалась успехом. Но это не значит, что мы не должны действовать дальше. Я абсолютно убежден в необходимости построения на территории от Калининграда до Владивостока системы власти, где главной ценностью станут права человека. И это неизбежно. Как правильно сказал Андрюс Кубилюс, единственной гарантией защиты от войны для Европы является демократия на этом пространстве, которое сегодня называется РФ», - говорит Резник.
В настоящий момент бывший глава комиссии петербургского парламента по образованию, культуре и науке в том числе занимается кадровыми вопросами.
«Проект "кадровый резерв" предусматривает подготовку людей для возвращения в Россию, которые смогут заняться работой по реформированию России. Чтобы мы смогли провести меры сродни тому, что прошла нацистская Германия», - делится Резник пока еще личными новостями.
Что касается взаимопонимания между теми, кто называет свой отъезд из РФ временным, и теми, кто занят политикой в странах ЕС, то, по словам Резника, Западу очень важно понять одну вещь.
«И это не только проблема россиян. Проблемы авторитаризма и фашизма не являются национальными. Это не борьба России и Украины. Это борьба авторитаризма и диктатуры с одной стороны, и демократии и свободы с другой. Это борьба коалиции сил добра, которая противостоит путинскому фашизму. В рамках этой коалиции и должна действовать российская оппозиция. У нас нет ничего общего с путинскими фашистами, кроме паспорта. Но много общего с теми людьми в ЕС, кто так же, как и мы, понимают, что в основе всего лежат права человека. Европейские русские – это адекватные люди. Так бывает, что на данный момент борьба за свою страну проиграна. Но она не закончена. Уверен, нас ждет победа», - пытается быть конкретным и понятным Максим Резник.
«Отдельное спасибо европейским политикам, которые сохраняют трезвую голову в нынешних очень нездоровых условиях. Я отлично понимаю все те эмоции, которые обрушиваются на россиян. Да, мы граждане страны, которая развязала чудовищную войну, убивает ни в чем не повинных людей. И очень здорово, что есть в Европе такие политики, которые понимают, что сегодняшние эмоции не должны затмевать понимание ситуации, как я описал выше. Это важные связи, которые надо обязательно укреплять», - добавил многолетний соорганизатор акций оппозиции в Санкт-Петербурге.
В свою очередь активист, координатор Reforum Space Tallinn (организация действует в Таллинне с лета 2022 года) Артем Тюрин, который уехал из Москвы в 2021 году, комментируя высказывания Бабченко и Кузичкина, выразил уверенность, что многие противники путинского режима просто утратили связь с реальностью.
«Маргиналы среди моих соотечественников всегда находятся в центре внимания. Почему-то они произносят "абсолютно не волнует, что у России за забором будем", но продолжают рассуждать о ее будущем. Эти люди уехали из России намного раньше, потеряли связь с реальностью и теперь понятия не имеют о том, что путинский режим из себя представляет. Их политические заявления, ценности свободы и демократии - вещи часто противоположные», - говорит активист.
Тюрин обвинил яйцеметателя Бабченко в расизме.
«Маргиналам вроде Бабченко хочется ответить простыми истинами. Во-первых, все страны и все народы заслуживают демократии, не существует непригодных или обреченных на вечную диктатуру стран. Слова об "имперских генах" и о том, что никакой России существовать не должно - это расизм», - сказал активист в беседе с Rus.Postimees.
Ответил Артем Тюрин Аркадию Бабченко и на реплику о том, что «нет никакой российской оппозиции».
«Во-вторых, каждый человек имеет право жить в безопасности и бороться ненасильственными методами. Вы не можете заставить человека внутри России выйти на митинг, потому что даже такое, казалось бы, безобидное, действие разрушит человеку и его семье жизнь. Аналогично с поджогами военкоматов - это огромный риск, на который обычный человек пойти не может. Все возгласы в стиле "Пусть оппозиция займется делом и идет воевать на стороне Украины" - сотрясение воздуха. Россияне желают поражения России, но никто не обязан погибать в борьбе против Путина.
Россияне в изгнании выходят на митинги, протестуют, борются с пропагандой, помогают жертвам агрессии. Российские активисты в Эстонии своими силами закупали и отправляли машины для ЗСУ, наши соотечественники организуют детские сады и лагеря для украинских детей, мы проводим благотворительные мероприятия и собираем тысячи евро помощи украинцам. Заявление о том, что оппозиции и протеста не существуют - циничное обесценивание», - говорит молодой активист.
Тюрин идет дальше и ставит под сомнение адекватность самого Бабченко.
«В-третьих, нельзя адекватно воспринимать человека, заявляющего "Я давно не живу эмоциями, живу рациональностью", а потом идущего швырять яйца в пьяном угаре. Если бы Аркадий Бабченко действительно мыслил рационально, то он бы поставил подпись под резолюцией у посольства. Прямо на заборе висит большой баннер с нашими требованиями и подписями. Там больше сотни подписей, на баннере почти не осталось места, подписываются эстонцы, россияне, украинцы, все, кто против войны. Также невозможно воспринимать слова о свободе вместе с заявлениями о необходимости оккупировать Россию. Скорее, Аркадий действительно рациональный человек и, осознанно выбирая собственную выгоду, он делает ставку на пиар», - рассуждает активист.
Ответил активист и на рассуждения Андрея Кузичкина о нецелесообразности форумов российских оппозиционеров в изгнании.
«Отдельно удивило другое заявление одного политэмигранта о том, что оппозиции пора перестать ездить на форумы и конференции, а заняться делом - создать единый фронт и собственную контрразведку. Предполагается, что разведка - это профессиональная структура, специально обученные люди. Как эта контрразведка антипутинской оппозиции должна выглядеть? Активисты-разведчики внедряются в спецслужбы России? Оппозиционеры организуют слежку за окружением Путина? Извините, но спецслужбы стран Европы и США плохо работают?
ЦРУ и Эстонская разведка без помощи российской оппозиции не справятся? Андрей Кузичкин говорит, что оппозиции нужно объединяться, создавать единый фронт, а не разъезжать на конференции. Вы сами-то готовы в этом фронте участвовать? Что вы лично сделали для объединения оппозиции? Насколько я знаю, не упускали ни одной возможности посетить какую-нибудь конференцию или форум. Может быть, подадите пример несчастной оппозиции и начнете с себя?»,- все же прервал активист самого себя в постановке риторических вопросов.
Коллега Артема Тюрина, руководитель Reforum Space Tallinn петербуржец Николай Артеменко ранее на страницах Rus.Postimees уже ответил Аркадию Бабченко о том, как выглядит сегодня российская оппозиция.
«Утверждения тех же псевдо оппозиционеров, что "никакой демократической России не будет", лишены всякого конструктивного взгляда на будущее. Демократия – это процесс, а не статичное состояние. Она растет и развивается, иногда медленно и с трудностями, но отрицать ее возможное будущее в России – это просто игнорировать ее историю и потенциал», - добавил Артеменко.
Выяснение отношений между собой – не самый нужный сегодня процесс, уверена правозащитница Евгения Чирикова, которая приехала в Эстонию значительно раньше многих коллег по российской оппозиции, но и спустя несколько лет не растеряла своей хватки. Активистка настаивает, что лучшим функционалом для тех российских иммигрантов, которые заявляют о своей оппозиционности режиму Путина, была бы конкретная помощь конкретным людям, которые от этого самого режима страдают прямо сейчас.
«Каждый может заниматься тем, чем он считает нужным, правильным и эффективным. Но я, как правозащитник, вижу, что, прежде всего, нужна сейчас непосредственная помощь в Украину. То, чем занимаемся мы очень активно с прошлой зимы, когда начались чудовищные обстрелы. Очень нужна помощь медикаментами, оборудованными медоборудованием машинами, чтобы вывозить раненых. Наша команда помогла приобрести такую скорую помощь команде PTSD Med Team. Руководит там Даша Кремнева. Гражданка России, которая за заслуги перед Украиной получила украинское гражданство. Она собрала волонтеров. Там и русские, и украинцы. Вытаскивают и военных, и гражданских. Буквально спасают жизни, ведь это почти всегда вопрос времени», - рассказывает Чирикова.
Сбор гуманитарной помощи – важнейшая часть работы по помощи в преодолении преступлений путинского режима, подчеркивает правозащитник.
«Мы помогаем проекту "Вернем тепло и свет в Украину". Тоже российские волонтеры. Снабжают фуры всем необходимым, когда дома разбомблены. Генераторы, плиты и так далее. И это нужно постоянно. Еда, медикаменты, памперсы».
Тем, кто готов на самом деле делать нужное дело, Евгения Чирикова напоминает, что и проблема украинских беженцев никуда не ушла, хотя об этом перестали писать многие иностранные СМИ.
«Другая наша работа – помощь беженцам. И очень круто, что у нас есть волонтеры, которые помогают и за пределами России, и внутри России. К сожалению, проблема с беженцами никуда не делась. Огромное количество людей, которые оказались со сложнейшими проблемами со здоровьем после обстрелов, после жизни в подвалах. Здорово, что есть те, кто в РФ рискуют жизнью, помогая. А в Эстонии – райское место для помощи беженцам. У нас больше сорока проектов. Мы вывезли из РФ в ЕС больше 2000 человек. Тех, кого сначала вывезли в РФ через фильтрационные лагеря. Организовано больше десяти шелтеров для них в Европе, Грузии, Армении, Турции», - не устает перечислять четкий и понятный функционал для тех, кто заявляет о своем несогласии с Путиным.
Простор для деятельности огромен. И работы хватит каждому: и тем, кто за Бабченко, и тем, кто его критикует.
«Очень нужна помощь волонтеров. Тупо не хватает рук. Очень нужны волонтеры проекту Rubikus. Очень нужны люди на границе с Польшей. В Эстонии есть "Друзья Мариуполя". И там работы хватит всем. И не важно, какой ты национальности вообще. Там работают все», - констатирует Чирикова.
Правозащитница, которая уже несколько лет живет и работает в Эстонии, отдельно подчеркнула, что и в России остаются те, кто не бездействует.
«И еще один важный наш проект - Activatica. Мы отслеживаем гражданскую активность внутри РФ. Нет ни дня без акций прямого действия. Когда люди поджигают военкоматы и т.д. Таким людям дают огромные срока. Мы помогаем тем, кто оказался в тюрьме за такие акции. Это героические люди. Им очень нужна помощь. Их не признают политическими заключенными. Но помощь им очень нужна», - говорит Чирикова.
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При этом бывший член координационного совета российской оппозиции не согласна с теми, кто отказывает в легитимности россиянам, которые сражаются за независимость Украины с оружием в руках на полях войны.
«Конечно, очень важна работа таких соединений, как легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Когда люди с оружием в руках сражаются на стороне ВСУ. Там тоже немало российских активистов. Но про них почему-то не принято про них рассказывать. Но их так сильно хейтят, что мне это непонятно… Да, многие говорят, что они неонацисты. Но это совсем неправда. В этих соединениях очень много ребят с левыми убеждениями, анархистов. Огромная ошибка называть их нацистами. Это потрясающе смелые люди. Их убеждения к нацизму не имеют никакого отношения», - говорит Чирикова о своем опыте взаимодействия с этими бойцами.
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Рассуждать о том, чего не понимает Запад про российских активистов в изгнании, правозащитница не готова, потому что сама почти не сталкивалась с проблемами взаимопонимания в своей работе.
«Могу сказать за себя. Во всех проектах, которые я запускала, будь то проект против "Северного потока", или в поддержку политзаключенных, у меня никогда не было проблем с эстонским государством, по сравнению с тем, как я занималась тем же в РФ. Там на меня нападали, пытались отнять детей. Здесь такого нет близко. Но хотелось бы больше помощи с легализацией тем, кто бежит из России. Люди бегут без денег, без документов. Вот им сложно. И им нужна помощь», - говорит Евгения Чирикова.
Чем Эстония отличается от соседей в отношении к военным беженцам из России. Россияне продолжают бежать в Финляндию в поисках убежища от войны.
Что касается рассуждений Андрея Кузичкина по теме рисков инфильтрации «агентов Кремля» в коллективы оппозиционеров в изгнании, то, по словам Чириковой, это надуманная проблема.
«Надо ли бояться агентов под маской оппозиционеров? Никогда с таким не сталкивалась. На мой взгляд, надо больше бояться прямой военной угрозы, с которой мы сейчас имеем дело. Активистам любой национальности надо требовать больших масштабов вооружения Украины. Их вооружают не так быстро, как хотелось бы. F-16 не получили. Ракеты ATACMS не получили. А без этого не будет победы Украины. Следовательно, путинский режим останется с нами надолго. Для меня победа Украины – повышение шансов на смещение режима Путина. Чем быстрее Украина получит необходимое оружие, тем всем нам глобально станет лучше. Мы не там ищем проблему», - уверена правозащитница.
Являются ли разборки между теми, кто уехал раньше, и теми, кто уехал лишь в 2022 году, следствием ревности или битвы за признание и ресурсы, Евгения Чирикова не знает.
«Может быть, у меня другая оптика, но я этого не вижу. Вообще важно налаживать взаимодействие с теми, кто приезжает. Это свежая информация, свежий взгляд, новые возможности для помощи. Только что мы договорились о сотрудничестве в вопросах помощи беженцам с ребятами, которые только что приехали из РФ. В моей работе я никогда не сталкивалась с разборками среди уехавших. Все эти люди – ресурс. Ресурс, который можно использовать для помощи и беженцам и российскому гражданскому обществу. Я просто понимаю, что других людей не будет. Я давно этим занимаюсь. Использовать надо все возможности», - говорит активист.
Более того, Чирикова выступает против обвинений и осуждений людей просто по признаку гражданства или национальности. С людьми важно уметь разговаривать. И этого часто достаточно для достижения результата.
«В Эстонии многие считают русских "ватой", что они поддерживают Путина, раз живут там, где меньше эстонцев. Но это не так. У нас есть проект, направленный прямо на сомневающихся. Там есть несколько русских эстонцев, которые здесь родились. Они круглосуточно работают. Они так вовлеклись, им так хотелось результатов, что у нас по полумиллиона просмотров роликов в соцсетях. И это про правильное взаимодействие с самого начала. Человек пришел, он сомневается, ему все равно на Путина и Лукашенко. Общаемся, пьем чай, говорим. И люди меняются на глазах.
Постепенно человек втягивается в работу. На самом деле, важно хотя бы говорить по-человечески. Если человек не ваш сторонник сейчас, это не значит, что он им не станет завтра. Нельзя сразу начинать диалог с обличения, с обобщения, с оскорбления, что "ты такой же орк". Это точно не позволит найти взаимопонимания. Каждый человек – ресурс. Если вы общаетесь с человеком, исходя из того, что он такой, каким вы его хотите увидеть, то он таким и станет. Так и с детьми, так и с близкими», - сказала Евгения Чирикова Rus.Postimees.