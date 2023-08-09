МНЕНИЕ ⟩ Свободная от курения Эстония – мечта или достижимая цель?

Останется ли мечтой свободная от курения Эстония, задается вопросом Ингмар Кург из НКО NNA Suitsuvaba Eesti. Наверное, шансы есть: в стране сейчас менее пяти процентов курящих.
Половина курильщиков хотят бросить, но лишь немногим счастливчикам удается сделать это раз и навсегда. Они неоднократно пытаются, но часто все же поддаются позывам никотинового голода. В то же время есть курильщики, которые нашли наиболее подходящий для них способ бросить курить навсегда. За последние два года 11 процентов курильщиков успешно бросили курить.
Когда два года назад в Эстонии было представлено исследование, в котором изучалось поведение взрослого населения в отношении здоровья, картина все еще была довольно «задымленной». Доля курильщиков начала расти, а мечта о свободной от табачного дыма Эстонии становилась все более недостижимой. В этом году есть повод для радости, ведь за последние два года ситуация изменилась на противоположную: многим курильщикам удалось отказаться от этой пагубной привычки, и доля курильщиков в обществе вновь стала снижаться.
В уездах Рапламаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа по-прежнему больше всего курящих в Эстонии. Здесь курит каждая пятая женщина и каждый третий мужчина. Однако за последние два года общий уровень курения снизился на 3,1 процента. Это положительное изменение произошло за счет мужчин, распространенность курения среди которых снизилась на целых 12,3 процента. Доля курящих женщин в этих регионах, напротив, увеличилась: начали курить еще 5,2 процента женщин.
На втором месте по доле курящих находится Западная Эстония - 19,1 процента. В уездах Хийумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Пярнумаа курят 27,2 процента мужчин и 13,3 процента женщин. За последние два года доля курящих снизилась на 1,6 процента как среди женщин, так и среди мужчин. Если так пойдет и дальше, то через несколько лет может получиться передать серебряную медаль по курению кому-нибудь другому и со рвением устремиться в сторону свободы от курения.
Ида-Вирумаа занимает третье место с 18,1 процента курящих. За последние два года мужчины в Ида-Вирумаа приложили большие усилия, чтобы бросить курить, в результате чего доля курильщиков среди мужчин снизилась на 9,2 процента. Однако, как и среди женщин в Центральной Эстонии, курение стало более популярным среди женщин в Ида-Вирумаа, и доля курящих за два года увеличилась на 2,8 процента.
В уездах Рапламаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа по-прежнему больше всего курящих в Эстонии. Здесь курит каждая пятая женщина и каждый третий мужчина.
В Южной Эстонии доля курящих женщин за последние два года значительно снизилась. В уездах Йыгевамаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа в 2022 году курили 14,6 процента взрослых, что на 2,1 процента меньше, чем два года назад.
Харьюмаа наиболее близок к тому, чтобы стать уездом, свободным от табачного дыма. За последние несколько лет доля курильщиков в Харьюмаа снизилась на 1,5 процента и составила 13,8 процента. В то же время необходимо приложить еще больше усилий, чтобы доля курильщиков снизилась до 5 процентов, а в идеале - еще ниже.
Кто мотивирует людей к отказу от курения?
Поддержка со стороны других людей имеет решающее значение для отказа от курения. Врачи и медицинские работники делились с курильщиками советами по отказу от курения, за что мы им благодарны. С годами удалось охватить все большее число курильщиков: в прошлом году 36,1 процента курящих каждый день людей получили рекомендацию бросить курить от врача, 18,9 процента - от стоматолога и 16,6 процента - от других медицинских работников. Большинство - 64,2 процента курящих ежедневно людей - получили рекомендацию бросить курить от кого-то еще.
К сожалению, из исследования о поведении взрослого населения в отношении здоровья мы не можем узнать, как люди бросили курить и что именно они для этого предпринимали. В очередной раз эти важные вопросы не были заданы, несмотря на то, они были бы очень полезны - другие курильщики могли бы сделать выводы, которые помогли бы им легче бросить курить. Если вопросы об отказе от курения не будут заданы и в будущем, во время следующих опросов, то можно вообще их не проводить.
К счастью для всех нас, но особенно для курильщиков, несколько лет назад Eurobarometer исследовал, какие методы европейцы использовали, чтобы бросить курить. Выяснилось, что 13 процентов бросивших курить в Эстонии использовали аптечные товары, 7 процентов - электронные сигареты, 3 процента - консультационные услуги, 2 процента - бестабачный снюс или снюс, который кладут под губу, и 1 процент - систему нагревания табака.
К сожалению, из исследования о поведении взрослого населения в отношении здоровья мы не можем узнать, как люди бросили курить и что именно они для этого предпринимали.
Глядя на данные исследования поведения взрослых в отношении здоровья, мы видим, что употребление некоторых альтернативных табачных изделий и никотиновых продуктов несколько увеличилось, а курение сократилось. Возможно, большее количество курильщиков пытались бросить курить с помощью альтернативных продуктов. 4,1 процента взрослого населения использует электронные сигареты, 1,8 процента используют никотиновые пластыри, 1,4 процента используют защечный или загубный табак, а 1 процент - систему нагревания табака.
В то же время в вышеупомянутом исследовании не был задан вопрос о том, сколько человек используют никотиновые пластыри и пластыри, продающиеся без рецепта, и сколько человек посещают консультации по отказу от курения. Тем не менее, как аптечные препараты, так и альтернативные табачные и никотиновые средства помогли многим курильщикам бросить курить, как в Эстонии, так и во всем мире. В двух словах, это означает постепенную замену привычки курить аптечными препаратами или альтернативными средствами вплоть до полного прекращения курения. Некоторые курильщики сразу же заменяют курение альтернативным препаратом, никотиновым пластырем или никотиновой жвачкой, продающимися в аптеке. Когда они перестают курить, использование альтернативного препарата также постепенно сокращается. В конце концов, прекращается и его использование. Таким образом, потребление никотина полностью сходит на нет.
Безопасно прекратить использование альтернативного средства для отказа от курения можно тогда, когда желания курить уже не возникает. В противном случае, сигарета, схваченная для того, чтобы утолить никотиновый голод, может стать той самой «чертовой сигаретой», из-за которой вы снова начнете курить. Поэтому, приняв решение бросить курить, от сигарет стоит держаться подальше. Если случится так, что бросить курить не удается или не удавалось в прошлом, все же стоит попробовать еще раз. Не стесняйтесь обращаться за советом к медицинскому работнику или другу, имеющему опыт отказа от курения.
Я надеюсь, что в будущих исследованиях людям будет предоставлена возможность поделиться своим ценным опытом отказа от курения. Пока же важно спрашивать друг у друга совета и помогать курильщикам на их пути к отказу от курения. Так мы получим свободную от курения Эстонию.