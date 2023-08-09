МНЕНИЕ ⟩ Свободная от курения Эстония – мечта или достижимая цель?

Половина курильщиков хотят бросить, но лишь немногим счастливчикам удается сделать это раз и навсегда. Они неоднократно пытаются, но часто все же поддаются позывам никотинового голода. В то же время есть курильщики, которые нашли наиболее подходящий для них способ бросить курить навсегда. За последние два года 11 процентов курильщиков успешно бросили курить.

Когда два года назад в Эстонии было представлено исследование, в котором изучалось поведение взрослого населения в отношении здоровья, картина все еще была довольно «задымленной». Доля курильщиков начала расти, а мечта о свободной от табачного дыма Эстонии становилась все более недостижимой. В этом году есть повод для радости, ведь за последние два года ситуация изменилась на противоположную: многим курильщикам удалось отказаться от этой пагубной привычки, и доля курильщиков в обществе вновь стала снижаться.

В уездах Рапламаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа по-прежнему больше всего курящих в Эстонии. Здесь курит каждая пятая женщина и каждый третий мужчина. Однако за последние два года общий уровень курения снизился на 3,1 процента. Это положительное изменение произошло за счет мужчин, распространенность курения среди которых снизилась на целых 12,3 процента. Доля курящих женщин в этих регионах, напротив, увеличилась: начали курить еще 5,2 процента женщин.