Продолжается уборка последствий шторма, а также подведение итогов нанесенного ущерба

На улице Тунгла сломалась большая ветка березы. Фото: Ardo Adoberg

Арборист Тартуской городской управы Кайре Циммер рассказала, что одно из городских деревьев упало на автомобиль в Тяхтвере, а еще одно сломанное дерево нанесло материальный ущерб на улице Уюла. Дерево упало на ограждение и угол крыши дома. Финансовая сумма ущерба пока не подсчитана.

Циммер сказала, что, по ее мнению, было повреждено больше автомобилей, но не городскими деревьями. Она добавила, что в случае причинения ущерба такими деревьями также было бы разумно сообщить об этом в городскую администрацию.

Эмоциональной потерей, по мнению Циммера, является сломанный клен в парке Тоомемяги, на котором все еще висели рождественские гирлянды. Дерево проломило забор. А после этого клен на лестнице Мусумяги сломался так, что потянул за собой другой клен.

Большой клен со все еще прикрепленными рождественскими гирляндами сломался во время бури. Фото: Kristjan Teedema

По словам Циммер, в старых парках также упали более крупные ветки. «Ветер дул с востока и юго-востока, откуда он обычно не дует и такой ветер всегда более опасен, - сказала Циммер. - Вот тогда и падают деревья, о которых ты даже не подозреваешь.Смотря на то, как ветер крутил во все стороны и рвал верхушки деревьев, можно сказать, что отделались мы легко. Мы боялись худшего».

На улице Фортууна вчера сотрудники компании HKP OÜ убирали сломанные ветки белой ивы. Руководитель проекта Борис Кирс сказал, что работы много и в основном она приходится на смотровые площадки улицы Фортууна. «Белые ивы легко сломать, потому что древесина мягкая, а листва крупная и тяжелая», - пояснил он.

На улице Уюла упавшая береза сломала забор и поцарапала угол крыши дома. Фото: Kaire Zimmer

Работы также ждали на улице Раудтеэ и улице Рия.