В последние месяцы во всевозможных соцсетях периодически всплывают сообщения об очередном украденном велосипеде и призывы о помощи в поисках «железного коня». Как показал личный опыт нескольких собеседников, ставших жертвами воров, рассчитывать на положительный исход можно лишь в том случае, если взять ситуацию в свои руки.

Велоактивисты регулярно критикуют власти за то, что, мол, обещают одно, а получается совсем другое. В то же время обычные жители рады и тому, что имеют, поэтому все чаще используют велосипед вместо машины или общественного транспорта. Как показывает жизнь, если на что-то возникает повышенный спрос, это приводит к повышению активности воров. Что, кстати, подтверждает и полицейская статистика: за первые семь месяцев этого года было украдено почти столько же велосипедов как за весь прошлый год.