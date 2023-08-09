Фото с места происшествия ⟩ Пожилой мужчина утонул в озере Таммику

В среду, 9 июля, в 12:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в озере Таммику в воде находится пожилой мужчина. Жители местного хутора услышали крики мужчины о помощи и немедленно сообщили об этом спасателям. Спасатели прибыли в 12:50 и сразу же вытащили мужчину из воды. К сожалению, спасти его жизнь не удалось. Он был передан сотрудникам полиции, которые установят точную причину смерти.

Сотрудник полиции, находившийся на месте происшествия, сообщил Virumaa Teataja, что, по предварительной информации, у мужчины лет шестидесяти возникли проблемы со здоровьем во время рыбалки на лодке, он упал в воду и утонул.

Местный житель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что на озеро часто приходят рыбаки и пловцы, и детские крики - обычное дело.

Однако в данном случае он услышал женский крик и шум мотора автомобиля, и в следующее мгновение на месте происшествия уже были спасатели и полиция. «Вот, что может случиться на следующий день после шторма. Вы должны быть осторожны, когда идете на рыбалку», - сказал мужчина.

В этом году в Эстонии утонуло 28 человек, 21 из них в возрасте 50 лет и старше. За тот же период прошлого года утонуло 18 человек, из них 9 - в возрасте 50 лет и старше.