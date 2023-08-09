Фото с места происшествия ⟩ Пожилой мужчина утонул в озере Таммику

В 12:51 в среду днем из озера Таммику в волости Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа) был вытащен шестидесятилетний мужчина, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. В этом году утонуло 28 человек.
В среду, 9 июля, в 12:35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в озере Таммику в воде находится пожилой мужчина. Жители местного хутора услышали крики мужчины о помощи и немедленно сообщили об этом спасателям. Спасатели прибыли в 12:50 и сразу же вытащили мужчину из воды. К сожалению, спасти его жизнь не удалось. Он был передан сотрудникам полиции, которые установят точную причину смерти.
Сотрудник полиции, находившийся на месте происшествия, сообщил Virumaa Teataja, что, по предварительной информации, у мужчины лет шестидесяти возникли проблемы со здоровьем во время рыбалки на лодке, он упал в воду и утонул.
Местный житель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что на озеро часто приходят рыбаки и пловцы, и детские крики - обычное дело.
Однако в данном случае он услышал женский крик и шум мотора автомобиля, и в следующее мгновение на месте происшествия уже были спасатели и полиция. «Вот, что может случиться на следующий день после шторма. Вы должны быть осторожны, когда идете на рыбалку», - сказал мужчина.
В этом году в Эстонии утонуло 28 человек, 21 из них в возрасте 50 лет и старше. За тот же период прошлого года утонуло 18 человек, из них 9 - в возрасте 50 лет и старше.
Переоценка своего здоровья и физической подготовки опасна для жизни при плавании на большой глубине. Пожилым людям и тем, кто находится в более плохом физическом состоянии, безопаснее плавать недалеко от берега с сопровождающими и поддерживать с ними контакт. Тонущий человек обычно не издает ни звука, потому что его сила тратится на то, чтобы удержаться на плаву. Утопающего можно узнать по тому, что он время от времени погружается под воду и отчаянно хватает ртом воздух, когда выходит на поверхность.