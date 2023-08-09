Новая культурная площадка Таллинна привлекает все более ярких звезд мирового масштаба

Среди членов музыкального коллектива - диджей афробитс и законодатель вкусов DJ Edu, живущий в Великобритании и являющийся постоянным резидентом группы. Помимо него, в состав Choplife Soundsystem входит множество диджеев, артистов и продюсеров со всего африканского континента.

Название «Choplife Soundsystem» происходит от популярного в западноафриканском пиджин-инглише термина «chop life», что означает наслаждение жизнью, и слова «soundsystem», использующегося в ямайском сленге для обозначения мобильной группы диджеев и «эм-си», играющих музыку на публичных мероприятиях, таких как уличные праздники и фестивали.

Mr. Eazi является основным вокалистом на записях Choplife Soundsystem и выступает на живых выступлениях как «эм-си» (англ. Master of Ceremony) группы.

Впервые посетив Эстонию в мае, Mr. Eazi назвал свой однодневный визит «одними из любимейших 24 часов этого года». Внимания заслуживает и тот факт, что до приезда в страну артист уже был какое-то время знаком с деятелями эстонской культуры и политики: например, он не первый год приятельствует как с бывшим президентом Эстонской Республики Томасом Хендриком Ильвесом, так и с популярным эстонским рэп-исполнителем Томми Кэшем.

В 2019 году певец выступил на одном из крупнейших музыкальных фестивалей - Коачелла, а в апреле этого года вошел в историю, став первым нигерийским артистом, удостоенным Латинской Грэмми.

Mr. Eazi считается пионером музыкального стиля Banku, являющегося смесью ганской музыки highlife bounce и нигерийских аккордовых последовательностей, дополненных влиянием R&B, регги и хип-хопа. Звучание Banku можно попробовать описать как мягкое и сдержанное, но в то же время ритмично пульсирующее. Если вам с трудом удается представить подобное комбо, то стоит непременно прийти на концерт и лично убедиться в мелодичности этого новаторского стиля.

На разогреве выступят ведущие Raadio 2 и до одури влюбленные в музыку Рауль Саареметс и Сийм Нестор.