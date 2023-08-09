На пляже нашли лишь ее обувь: полиция ведет поиски 91-летней Элеоноры

Вчера в 20:45 обеспокоенные родственники сообщили в центр тревоги, что в деревни Треймани в волости Хяэдемеэсте пропала находившаяся на своей даче 91-летняя Элеонора. Последний раз близкие связывались с ней в воскресенье, 6 августа. У пожилой женщины была привычка ходить на пляж вблизи дома и там была найдена лишь ее обувь.

Элеонора. Фото: Erakogu

Начиная со вчерашнего вечера полиция прочесала район и проверила различные места, где Элеонора могла находиться. Также поиски неоднократно велись на территории пляжа и сегодня они прождолились в том числе на вертолете.

Приметы пропавшей: рост около 160 см, худощавое телосложение, каштановые волосы с проседью. К сожалению, точно неизвестно, во что может быть одета Элеонора. Во время ходьбы она опирается на две трости.