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Политолог Пеэтер Тайм: Шойгу нужны санитары, когда он говорит о планах украинцев оккупировать запад Украины

Павел Соболев
, журналист
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  • Из уст министра обороны России звучит обычная чекистская ложь
  • На Западе все больше политиков стало понимать, что с Путиным надо обращаться как с буйным
  • Китай заботится только о своих интересах, но Россия стала уж очень сильно им вредить

Сергей Шойгу вслед за Владимиром Путиным заявил о планах Польши оккупировать запад Украины. Шойгу сказал в среду, что угрозы безопасности России на западном и северо-западном направлениях «выросли кратно», упомянул о Польше и Финляндии, и сообщил об увеличении российского военного присутствия на границе Польши и Союзного государства РФ и Беларуси. О том, что стоит за этими выпадами Москвы в адрес Варшавы, и о многом другом в студии Postimees порассуждал политолог Пеэтер Тайм.

Российские власти, комментируя взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, отвергают версию атаки беспилотников, при этом появлялись сообщения, что местные жители видели на месте взрыва что-то похожее на куски снаряда. В последнее время власти РФ часто с охотой подтверждали, что за взрывами и атаками беспилотников в России стоит Украина, даже подчеркивали это, в этот же раз «украинский след» отвергается.

- Почему российские власти, говоря о взрыве на заводе в Сергиевом посаде, настаивают на версиях нарушений технологического процесса, халатности, человеческого фактора, а про Украину в этот раз не произносится практически ни слова? Слишком позорно пропускать такие удары, репутация власти в глазах населения может быть дискредитирована?

- За время полномасштабной российской агрессии мы же не раз уже видели, как в России сразу после атак начинают придумывать какие-то не связанные с Украиной версии. Даже после первой атаки на Керченский мост с российской стороны поначалу звучали предположения, что это сделали или какие-то грузины, или сами крымчане, или ФСБ это устроила с какой-то своей целью. Но вот спустя долгое время мы все-таки узнали, кто стоял за этим, когда Украина признала, что это было организовано украинскими силами.

Когда все видят, что прилетел беспилотник и взорвался, тогда уже не отвертишься, а в этот раз были возможны варианты для интерпретации. В любом случае, очевидно, что России нанесен не только репутационный, но и огромный военный ущерб. Вчера, когда стали высказываться экспертные оценки насчет того, что влечет за собой для России этот взрыв, очень мало кто обратил внимание, что теперь без технической поддержки остается российский спецназ. А ведь как раз это исключительно важно.

Так что стоит задуматься, могла ли это быть случайность, а не специально кем-то устроенный взрыв. Можно, конечно, снова говорить, что какой-то дворник покурил в неположенном месте в неподходящий момент. Однако я не думаю, что нужно так уж сильно сейчас зацикливаться на том, кто это сделал. Я не скажу сейчас ничего нового, но это никогда не лишне повторить: никаких таких взрывов и прочих подобных инцидентов нигде бы не происходило, если бы Россия полтора года назад не совершила военное вторжение в Украину. Не было бы всех этих хлопков, задымлений, подтоплений.

- Сергей Шойгу на коллегии своего ведомства рассуждал 9 августа о необходимости быть готовым ответить на польскую угрозу, а также о том, что на финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. В чем смысл для Кремля именно сейчас выступать с такими фантастическими историями? Тем самым российское общество готовят к новой обширной мобилизации, придумывая для нее такие обоснования?

- Я думаю, что любой человек, который хоть немного из истории знаком с поведением тех людей, которых принято называть чекистами или большевиками, начиная с 1917 года, может довольно спокойно относиться ко всей этой вбрасываемой бурде. Потому что такие заявления - это типичное чекистское поведение. Нести какую-то муть, громоздить какой-то абсурд. При этом же этим людям совершенно не нужно заботиться о своей репутации.

Самое последнее заявление Шойгу, которое не лезет уже ни в какие рамки, касалось того, что создаются украинско-польские отряды для оккупации Западной Украины. Для того, кто это говорит, вообще-то нужно вызывать санитаров.

- Германия предложила Польше, чтобы зенитно-ракетные комплексы Patriot немецкой армии, развернутые близ границы с Украиной, остались там до конца этого года. Германия отправила зенитно-ракетные комплексы Patriot в Польше в январе этого года, после того, как в приграничной польской деревне в ходе очередного российского массированного ракетного удара по Украине упала украинская зенитная ракета. То, что теперь Германия предлагает продлить срок нахождения этих систем в Польше, подтверждает, что Запад все-таки не склонен недооценивать те угрозы, которые звучат из уст российских лидеров?

- Я слушаю ваш вопрос и вспоминаю свои ощущения в конце февраля и начале марта прошлого года, когда полномасштабная война только началась. Я пропустил все происходившее через себя, и отлично помню, как силен был мой гнев, вызванный тем, что творила Россия в Украине. Конечно, этот мой гнев так никуда и не делся, но сейчас я могу констатировать, что теперь и до тех западных стран, которые не так близко расположены к России, тоже дошло, что в лице нынешних российских властей речь идет о буйных.

С буйными же всегда надо быть настороже, с ними нужно что-то делать. И в данном случае единственным адекватным ответом может быть укрепление обороны. Нужно быть готовым и к той ситуации, в которой эти буйные созреют для каких-то «поступков». Тут все очень просто.

- Польша решила увеличить свой постоянный военный контингент на границе с Беларусью до 4000 человек, еще 6000 человек будут находиться в резерве. Польша опасается, что Лукашенко снова станет отправлять группы нелегальных иммигрантов к границе или устраивать еще какие-либо провокации. Кроме того, беспокойство у польских властей вызывает появление в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер». Возможны ли какие-то более серьезные агрессивные акты со стороны России в адрес Польши, чем очередной своз на границу тысяч нелегалов, пропорциональны ли польские меры сдерживания?

- Я бы хотел немного шире посмотреть на эту ситуацию. К данному моменту мы знаем о многочисленных фактах порчи польского государственного имущества в результате таких провокаций. Речь идет об очень дорогой металлической стенке, которой наносят повреждения. С военной точки зрения ситуация понятна: с одной стороны находятся опасные и придурковатые вагнеровцы, с другой - польская армия. И прочие польские силовики - пограничники, полицейские. Но там должны присутствовать еще и юристы, которые должны думать, как защитить польское имущество от хулиганов.

Я уверен, что эта работа уже ведется. И я полагаю, что если эти юристы придут к выводу, что открытие огня по портящим это имущество на границе людям - единственный способ это имущество защитить, и оформят эти меры на законодательном уровне, эти меры обязательно будут применяться. Потому что нельзя до бесконечности подвергаться таким провокациям, которые являются, по сути, хулиганством.

У этого хулиганства могут быть разные формы. Например, такая, когда хулиганы сидят на границе и пилят эту стенку. Но таким же хулиганством является и разговор двух дедов за столом, где они травят байки про экскурсии вагнеровцев в Жешув и в Варшаву.

Это просто распальцовки, распальцовки бандитов, которые понимают только язык силы.

- Американский институт изучения войны считает, что итоги телефонных переговоров глав российского и китайского МИДов свидетельствуют, что Пекин все больше расходится с Москвой в вопросе о том, как остановить войну. Беседа министров состоялась сразу после саммита по Украине в Саудовской Аравии, куда Россию не позвали. Москва сообщила, что украинская тема была лишь одной из тем разговора министров, причем не главной, Пекин четко сказал, что министры говорили только о войне и что Китай по-прежнему призывает к миру. Важный ли это сигнал, что Китай обсуждает тему войны в Украине там, где Россия не представлена, можно ли думать, что Китай тоже сильно устал от войны и зол на Путина?

- Да, я думаю, что на этот счет даже не может быть сомнений. Люди, которые хоть немного интересуются международной политикой, прекрасно знают, что у Китая есть только один интерес, и этот интерес - сам Китай. Пекину нет никакого дела до того, как живет Украина, его интересует только благополучие Китая и прямо касающиеся Китая проблемы.

Сейчас стало совершенно ясно, что все поведение России последнего времени идет Китаю исключительно в ущерб. Китаю наносится урон, и он предпринимает все возможные шаги, которые могли бы побудить Россию прекратить это поведение.

Российской Федерации не нравятся такие действия Китая, поэтому она начинает выдавать вот такую вот сильно отличающуюся от китайской версии информацию. Тут возникает вопрос о том, как понять, кто лжет, когда две страны выпускают об одной и той же встрече практически противоположную информацию. В данном случае, однако, ответить на этот вопрос очень просто.

Давайте вспомним, как недавно президент одной из этих стран, разыскиваемый Гаагским трибуналом, отвечая на вопрос журналиста об уголовном преследовании в России одного ученого и одного театрального режиссера, сказал, что понятия не имеет, в чем обвиняются эти люди, но тут же добавил, что в Украине за это вообще расстреливают. Мне кажется, этот пример очень красноречиво показывает, какому источнику при сравнивании разных сообщений мы должны верить, а какому - не должны.

Смотрите запись полной версии беседы!

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