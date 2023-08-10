Политолог Пеэтер Тайм: Шойгу нужны санитары, когда он говорит о планах украинцев оккупировать запад Украины

Российские власти, комментируя взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, отвергают версию атаки беспилотников, при этом появлялись сообщения, что местные жители видели на месте взрыва что-то похожее на куски снаряда. В последнее время власти РФ часто с охотой подтверждали, что за взрывами и атаками беспилотников в России стоит Украина, даже подчеркивали это, в этот же раз «украинский след» отвергается.
- Почему российские власти, говоря о взрыве на заводе в Сергиевом посаде, настаивают на версиях нарушений технологического процесса, халатности, человеческого фактора, а про Украину в этот раз не произносится практически ни слова? Слишком позорно пропускать такие удары, репутация власти в глазах населения может быть дискредитирована?
- За время полномасштабной российской агрессии мы же не раз уже видели, как в России сразу после атак начинают придумывать какие-то не связанные с Украиной версии. Даже после первой атаки на Керченский мост с российской стороны поначалу звучали предположения, что это сделали или какие-то грузины, или сами крымчане, или ФСБ это устроила с какой-то своей целью. Но вот спустя долгое время мы все-таки узнали, кто стоял за этим, когда Украина признала, что это было организовано украинскими силами.
Когда все видят, что прилетел беспилотник и взорвался, тогда уже не отвертишься, а в этот раз были возможны варианты для интерпретации. В любом случае, очевидно, что России нанесен не только репутационный, но и огромный военный ущерб. Вчера, когда стали высказываться экспертные оценки насчет того, что влечет за собой для России этот взрыв, очень мало кто обратил внимание, что теперь без технической поддержки остается российский спецназ. А ведь как раз это исключительно важно.