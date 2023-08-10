Политолог Пеэтер Тайм: Шойгу нужны санитары, когда он говорит о планах украинцев оккупировать запад Украины

Российские власти, комментируя взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, отвергают версию атаки беспилотников, при этом появлялись сообщения, что местные жители видели на месте взрыва что-то похожее на куски снаряда. В последнее время власти РФ часто с охотой подтверждали, что за взрывами и атаками беспилотников в России стоит Украина, даже подчеркивали это, в этот же раз «украинский след» отвергается.

- Почему российские власти, говоря о взрыве на заводе в Сергиевом посаде, настаивают на версиях нарушений технологического процесса, халатности, человеческого фактора, а про Украину в этот раз не произносится практически ни слова? Слишком позорно пропускать такие удары, репутация власти в глазах населения может быть дискредитирована?

- За время полномасштабной российской агрессии мы же не раз уже видели, как в России сразу после атак начинают придумывать какие-то не связанные с Украиной версии. Даже после первой атаки на Керченский мост с российской стороны поначалу звучали предположения, что это сделали или какие-то грузины, или сами крымчане, или ФСБ это устроила с какой-то своей целью. Но вот спустя долгое время мы все-таки узнали, кто стоял за этим, когда Украина признала, что это было организовано украинскими силами.