В студии Postimees Пеэтер Тайм: насколько серьезны российские угрозы в адрес Польши?

- Сергей Шойгу на коллегии своего ведомства рассуждал 9 августа о необходимости быть готовым ответить на польскую угрозу, а также о том, что на финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. В чем смысл для Кремля именно сейчас выступать с такими фантастическими историями? Тем самым российское общество готовят к новой обширной мобилизации, придумывая для нее такие обоснования?

- Германия предложила Польше, чтобы зенитно-ракетные комплексы Patriot немецкой армии, развернутые близ границы с Украиной, остались там до конца этого года. Германия отправила зенитно-ракетные комплексы Patriot в Польше в январе этого года, после того, как в приграничной польской деревне в ходе очередного российского массированного ракетного удара по Украине упала украинская зенитная ракета. То, что теперь Германия предлагает продлить срок нахождения этих систем в Польше, подтверждает, что Запад все-таки не склонен недооценивать те угрозы, которые звучат из уст российских лидеров?

- Российские власти, комментируя взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, отвергают версию атаки беспилотников, при этом появлялись сообщения, что местные жители видели на месте взрыва что-то похожее на куски снаряда. В последнее время власти РФ часто с охотой подтверждали, что за взрывами и атаками беспилотников в России стоит Украина, даже подчеркивали это, в этот же раз «украинский след» отвергается. Почему? Слишком позорно пропускать такие удары, репутация власти в глазах населения может быть дискредитирована?