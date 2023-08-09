Алар Карис: сияние Иты Эвер навсегда останется с нами

Президент Алар Карис выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Иты Эвер.
«Путь Иты Эвер на эстонской театральной сцене был исключительным и является большим подарком для нескольких поколений. Мы могли смеяться, размышлять и даже грустить над исполненными ею ролями. Но сияние ее звезды навсегда останется с нами», - сказал Карис.
«Мои глубочайшие соболезнования близким Иты Эвер и всем, кто причастен к ее таланту», - добавил глава государства.
9 августа в возрасте 92 лет скончалась актриса Ита Эвер (1 апреля 1931 - 9 августа 2023). Она была почетным членом Союза актеров Эстонии и за 70 лет исполнила более 150 ролей. В 2001 году Ита Эвер была удостоена ордена Белой звезды III степени.