Алар Карис: сияние Иты Эвер навсегда останется с нами

«Путь Иты Эвер на эстонской театральной сцене был исключительным и является большим подарком для нескольких поколений. Мы могли смеяться, размышлять и даже грустить над исполненными ею ролями. Но сияние ее звезды навсегда останется с нами», - сказал Карис.

«Мои глубочайшие соболезнования близким Иты Эвер и всем, кто причастен к ее таланту», - добавил глава государства.