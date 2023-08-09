ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонская примадонна сквозь года: иногда после спектакля зал аплодировал стоя

Утром 9 августа в возрасте 92 лет скончалась актриса Ита Эвер (1 апреля 1931 - 9 августа 2023). Она была почетным членом Союза актеров Эстонии. Ита Эвер являлась любимой актрисой нескольких поколений, сыгравшей множество ролей в кино, театре и сериалах.
В 2011 году Ита Эвер сказала журналу Arter, что энергия в театре во многом зависит от публики. «Например, если в зале есть кто-то, кого ты знаешь, ты берешь себя в руки и думаешь: сегодня выступлю на "ура". Со сцены я мгновенно чувствую, когда зрители отстраненные. Тогда я начинаю придумывать всякие трюки, усиливая что-то, чтобы разбудить публику. Часто после спектакля актеры удивляются: почему сегодня не смеялись в тот момент, когда обычно смеются? В чем дело? Это интересные нюансы в актерской жизни, которые мне не удалось отследить», - говорила Эвер около дюжины лет назад.
Помимо этого, она также рассказывала о том, нравится ли ей, когда на улице ее узнают и заговаривают с ней. «Были очень приятные и душевные моменты, когда люди подходят ко мне и говорят, что ходили на мои представления, хвалят меня и желают мне здоровья. Иногда после спектакля зал стоит. Когда я вышла на сцену на следующий день после приема у президента по случаю Дня независимости Эстонии, то публика мне аплодировала», - делилась воспоминаниями актриса.