Польша направляет на границу с Беларусью еще 2 000 военнослужащих

«Это не 1 000, а 2 000 солдат», - заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Васик в интервью государственному информационному агентству PAP, добавив, что запрос на дополнительные силы поступил от пограничной службы, и министр обороны дал на это разрешение.

Солдаты будут направлены на границу в течение двух недель. На границе уже находятся 2 000 солдат.

Польша недавно предупредила Беларусь о провокациях и угрозах, исходящих от базирующихся там бойцов российского ЧВК «Вагнер».

Варшава также обвиняет Беларусь и Россию в организации притока мигрантов с целью дестабилизации обстановки в регионе.

Васик заявил, что все попытки нелегального пересечения границы с Польшей были организованы белорусскими службами.

«Если бы на той стороне были настоящие пограничники, а не офицеры-контрабандисты, то таких пересечений границы вообще бы не было», - сказал он.

По данным польских пограничников, в этом году границу из Беларуси в Польшу пытались пересечь 19 000 мигрантов. За весь 2022 год их было 16 000.