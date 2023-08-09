Режиссер драмтеатра Прийт Педаяс: у Иты Эвер было отличное чувство юмора

«Я близко общался с Эвер, но только по работе, - вспоминает Педаяс ушедшую актрису. - У нее была хватка и отличное чувство юмора. В этом смысле ее влияние было совершенно особенным и разносторонним, ведь не много найдется актрис с таким хорошим чувством юмора».

Прийт Педаяс. Фото: Toomas Huik

По словам Педаяса, Эвер обладала потрясающим чутьем, недаром она стала любимейшей комедийной актрисой. Режиссер добавляет, что одной из больших ролей, сыгранных Эвер, была роль Виолетты в поставленном им спектакле «Август» по пьесе Трейси Леттс «Август: графство Осейдж».

«Это было блестяще! - говорит Педаяс. - Она была очень точна в своей работе. Своеобразно было и то, что она не вмешивалась в бытовые дела театра, а занималась насущными вопросами, своими делами. Ее не интересовали никакие личные отношения, для Эвер было важно оставаться профессионалом, и работа была для нее превыше всего. Она обладала чувством долга и пунктуальностью. Мы очень хорошо ладили, она отдавалась работе».

Ита Эвер отмечает свое 80-летие в Драматическом театре спектаклем «Август». Поздравить именинницу прибыло много важных гостей. Фото: Teet Malsroos