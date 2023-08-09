Режиссер драмтеатра Прийт Педаяс: у Иты Эвер было отличное чувство юмора

Постановщик и бывший главный режиссер Эстонского драматического театра Прийт Педаяс запомнит Иту Эвер как особенную и разностороннюю актрису, чья преданность своему делу всегда вызывала восхищение.
«Я близко общался с Эвер, но только по работе, - вспоминает Педаяс ушедшую актрису. - У нее была хватка и отличное чувство юмора. В этом смысле ее влияние было совершенно особенным и разносторонним, ведь не много найдется актрис с таким хорошим чувством юмора».
По словам Педаяса, Эвер обладала потрясающим чутьем, недаром она стала любимейшей комедийной актрисой. Режиссер добавляет, что одной из больших ролей, сыгранных Эвер, была роль Виолетты в поставленном им спектакле «Август» по пьесе Трейси Леттс «Август: графство Осейдж».
«Это было блестяще! - говорит Педаяс. - Она была очень точна в своей работе. Своеобразно было и то, что она не вмешивалась в бытовые дела театра, а занималась насущными вопросами, своими делами. Ее не интересовали никакие личные отношения, для Эвер было важно оставаться профессионалом, и работа была для нее превыше всего. Она обладала чувством долга и пунктуальностью. Мы очень хорошо ладили, она отдавалась работе».
Роль Виолетты Вестон в спектакле «Август», поставленном в 2010 году в Эстонском драматическом театре, принесла Эвер звание лауреата ежегодной театральной премии за лучшую женскую роль. Педаяс считает именно эту совместную работу с Эвер самой запоминающейся. Но также актриса хорошо запомнилась режиссеру по пьесе с длинным названием «Когда мы с Моонзундским Васселем пытались продавать грецкие орехи, никто не хотел покупать». «Она тогда веселилась вовсю!» - вспоминает Педаяс спектакль, поставленный им в 1999 году.