КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Рийгикогу должен восстановить работоспособность

Напоминаем, что после выборов в Рийгикогу противостояние разгорелось с небывалой остротой. Политика в стиле дорожного катка и обструкция наблюдались в эстонском парламенте в предыдущие десятилетия, но теперь оба инструмента доведены до крайности. Правительство хотело внести в парламент проекты всех важных налоговых решений, оппозиция ответила обструкцией уже на этапе утверждения повестки заседания, чтобы к заседанию было невозможно приступить, и продолжала представлять большое количество предложений о поправках во время заседаний.