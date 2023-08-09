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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Рийгикогу должен восстановить работоспособность

rus.postimees.ee
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Зал заседаний Рийгикогу.
Зал заседаний Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

Известно, что на этой неделе в правлении Рийгикогу попытаются прийти к компромиссу между коалицией и оппозицией о том, как восстановить нормальную работу парламента в новом сезоне, который вот-вот начнется.

Напоминаем, что после выборов в Рийгикогу противостояние разгорелось с небывалой остротой. Политика в стиле дорожного катка и обструкция наблюдались в эстонском парламенте в предыдущие десятилетия, но теперь оба инструмента доведены до крайности. Правительство хотело внести в парламент проекты всех важных налоговых решений, оппозиция ответила обструкцией уже на этапе утверждения повестки заседания, чтобы к заседанию было невозможно приступить, и продолжала представлять большое количество предложений о поправках во время заседаний.

В конце концов, правительство и коалиция вышли из парламентского тупика таким образом, что все оспариваемые законопроекты были связаны с вотумом доверия правительству. Это был метод, о котором президент Карис, утвердивший принятые законопроекты в Кадриорге, сказал, что не особенно хочет видеть подобное снова.

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