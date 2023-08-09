Правительство выберет модель автоналога в сентябре

«На основе этого будет выбрана подходящая модель налогообложения, которая может быть одной из этих двух или каким-то третьим вариантом. Законопроект будет подготовлен Министерством финансов, и в сентябре его обсудит правительство, которое направит его в Рийгикогу», - сказала Суутре, добавив, что на любом из этих этапов возможны изменения.