Правительство выберет модель автоналога в сентябре

В июле Министерство финансов предложило два варианта расчет налога на автомобили, а в сентябре станет ясно, будет ли выбран один из них или какой-нибудь третий вариант, передает Rus.ERR.
Главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Сийри Суутре сообщила, что предложения по опубликованному в июле намерению о разработке законопроекта Минфин ожидает до 18 августа.
«На основе этого будет выбрана подходящая модель налогообложения, которая может быть одной из этих двух или каким-то третьим вариантом. Законопроект будет подготовлен Министерством финансов, и в сентябре его обсудит правительство, которое направит его в Рийгикогу», - сказала Суутре, добавив, что на любом из этих этапов возможны изменения.
Она пояснила, что министр финансов Март Вырклаев представит законопроект остальным министрам и у тех тоже будет возможность высказать свое мнение и внести предложения.