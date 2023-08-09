Финн в шутку заложил 12 килограммов динамита в автомобили своего друга

Хозяин машин не счел эту шутку смешной и сообщил об этом в полицию, а его друга на время задержали.

Сейчас он на свободе, но в качестве подозреваемого. Мужчина признался, что 3 августа закладывал в машины взрывчатку, но уверяет, что не хотел их взрывать.

Полиция исключила террористические планы, но подозреваемому грозит два года тюремного заключения.