Финн в шутку заложил 12 килограммов динамита в автомобили своего друга

Как сообщает Yle в среду, финн заложил 12 килограммов динамита в две машины своего друга и сказал, что это была шутка.
Хозяин машин не счел эту шутку смешной и сообщил об этом в полицию, а его друга на время задержали.
Сейчас он на свободе, но в качестве подозреваемого. Мужчина признался, что 3 августа закладывал в машины взрывчатку, но уверяет, что не хотел их взрывать.
Полиция исключила террористические планы, но подозреваемому грозит два года тюремного заключения.
Представитель местной полиции Тони Раума сообщил Yle, что мужчины знали друг друга и живут в одной деревне в Западной Финляндии.