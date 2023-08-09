Юлле Кальюсте об Ите Эвер: наблюдая за ней со стороны, всегда можно было чему-то научиться

Спектаклей, в которых Юлле Кальюсте играла вместе с Итой Эвер, было много, но одним из самых выдающихся был «Август». «Там она играла невероятно сильно, – говорит Кальюсте. – Мы вместе работали над спектаклями, которые ей не очень нравились, но там она просто начинала хулиганить, и на это было очень весело смотреть. Я восхищалась и тем, как она работала даже с таким материалом, которые был не вполне ее. Она была настолько добросовестной, что никогда не отказывался ни от одной работы в театре. Я не знаю, спрашивали ли ее, готова ли она сыграть по той или иной пьесе – сейчас принято спрашивать, а в прежние времена так не делали, – но с нею никогда не случалось такого, чтобы она сказала «нет». Тогда я видела, что это совершенно героический поступок, зная, что это не ее материал и что у нее душа к этому не лежит, но она бралась. Потом она начинала вытворять всякие шутки, и это было очень мило. У нее было очень игривое отношение ко всем вещам, в том числе к разным бытовым вещам – если она видела пыль на полу своей комнаты, то просто сдувала ее в другой угол и говорила, что пыли нет».