Юлле Кальюсте об Ите Эвер: наблюдая за ней со стороны, всегда можно было чему-то научиться

Юлле Кальюсте, в 2018 году получившая от Иты Эвер памятное кольцо Лийны Рейман, переходящую награду, присуждаемую выдающейся драматической актрисе эстонского театра, сказала, что, поскольку она находилась практически бок о бок с Эвер на протяжении всей своей жизни, трудно что-то выбрать из многих мыслей или воспоминаний, связанных с ее коллегой и лучшим другом. «Она была таким естественным человеком в моей жизни, – объяснила Кальюсте. – Она был актрисой до конца. Она была до самого конца в ясном сознании».
По словам Кальюсте, Эвер играла очень важную роль как в ее театральной карьере, так и в жизни. «Мы познакомились, когда еще учились в школе. Позже я много играла с ней [в театральных постановках] и просто проводили свободное время вместе. Наблюдая за ней со стороны, всегда можно было чему-то научиться – как она умела держаться с достоинством, деликатно обращать внимание на то, на что ты вообще не мог [обратить внимание], играя свою роль, – сказала Кальюсте. – Она очень мудро пытался найти какие-то приемы и всегда спрашивала: кто-нибудь может тоже исполнить? Это было не просто так, а чтобы можно было увидеть, получится ли из этого нечто мощное».
По словам Кальюсте, одной из лучших характеристик Иты Эвер были любопытство и интерес ко всему окружающему. «Она всегда был включена, по-хорошему интересовалась жизнью и всем остальным, – сказал Кальюсте. – Она всегда старалась сохранять чувство юмора даже в плохих ситуациях, и это было очень важно. Это точно так же помогло и мне. Она была смелой мыслительницей – всякий раз, когда я попадаю в некую ситуацию, я представляю, что бы она сделала в этой ситуации, и как бы она вышла из нее, или как бы он отнеслась к этим вещам. Я часто просто-таки восхищалась ею в очень трудных ситуациях. Она была примером для всех».
Спектаклей, в которых Юлле Кальюсте играла вместе с Итой Эвер, было много, но одним из самых выдающихся был «Август». «Там она играла невероятно сильно, – говорит Кальюсте. – Мы вместе работали над спектаклями, которые ей не очень нравились, но там она просто начинала хулиганить, и на это было очень весело смотреть. Я восхищалась и тем, как она работала даже с таким материалом, которые был не вполне ее. Она была настолько добросовестной, что никогда не отказывался ни от одной работы в театре. Я не знаю, спрашивали ли ее, готова ли она сыграть по той или иной пьесе – сейчас принято спрашивать, а в прежние времена так не делали, – но с нею никогда не случалось такого, чтобы она сказала «нет». Тогда я видела, что это совершенно героический поступок, зная, что это не ее материал и что у нее душа к этому не лежит, но она бралась. Потом она начинала вытворять всякие шутки, и это было очень мило. У нее было очень игривое отношение ко всем вещам, в том числе к разным бытовым вещам – если она видела пыль на полу своей комнаты, то просто сдувала ее в другой угол и говорила, что пыли нет».
«Иванов» Антона Чехова стал последним совместным спектаклем Кальюсте и Эвер в Эстонском драматическом театре. «Это было ее последнее выступление, в котором она, безусловно, играла с удовольствием, – сказала Кальюсте. – В этом представлении участвовало довольно много мальчиков и мужчин. Они ей нравились, и ей нравилось, что в спектакле участвуют мужчины, которые делают музыку. Она никогда не хотела уходить домой после спектакля, а всегда сидела в комнате для персонала и общаться с ребятами, которые играли для нее на инструментах. Она была человеком того поколения людей, которые общалось, были заодно в театре и разговаривали друг с другом – об искусстве, о жизни, обо всем. Она была душой нашего гардероба, которая всегда говорила после представления: подожди, давай посидим немного. Она никогда не торопилась уходить после спектакля, это была ее традицией спокойно посидеть перед тем, как уйти. Театр был ее жизнью».