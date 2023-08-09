Кая Каллас: своим творчеством Ита Эвер много дала эстонской культуре

Премьер-министр Кая Каллас выразила соболезнования по случаю смерти актрисы Иты Эвер и отметила, что своим творчеством Эвер внесла большой вклад в эстонскую культуру.
«Ита Эвер проникла в сердца многих эстонцев своей особой теплотой, чувством юмора и удивительным театральным творчеством. Первой мне вспоминается ее роль в фильме "Нукитсамеэс", которая наверняка осталась и в детских воспоминаниях еще многих, но, конечно, есть немало и других спектаклей и ролей, по которыми мы ее будем помнить», - написала Каллас в социальных сетях.
«Своим творчеством она очень много дала эстонской культуре – нам есть что оберегать, передавать дальше и сохранять в памяти. Мои глубочайшие соболезнования родным Иты Эвер», - добавила Каллас.
Актриса Ита Эвер скончалась в среду в возрасте 92 лет. Эвер был почетным членом Союза актеров Эстонии, за 70 лет она сыграла более 150 ролей в драматическом театре. В 2001 году Ита Эвер была награждена орденом Белой звезды III степени.