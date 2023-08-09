Bloomberg: присвоенное украинское зерно переполняет российские порты

В июле Россия поставила на мировой рынок 4,4 млн тонн пшеницы, что является рекордным месячным показателем и превышает средний показатель почти на 60 процентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на российское консалтинговое агентство «СовЭкон».

В правительстве США отмечают, что Россия начала экспортный сезон с самыми большими запасами пшеницы за последние три десятилетия.

В то же время некоторые портовые терминалы Азовского моря перестали принимать зерно из-за нехватки складских мощностей. На данный момент малые порты Азовского моря перегружены больше, чем главный черноморский зерновой порт Новороссийск.

По данным «СовЭкона», продажи России в последние недели замедлились из-за проблем с отгрузкой больших объемов зерна.

Отмечается, что грузы с судов в Азовском море обычно перегружаются в Керченском проливе на более крупные суда, которые идут дальше по Черному морю, но сейчас движение в проливе ограничено по соображениям безопасности.