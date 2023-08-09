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По Старой Нарве можно прогуляться при помощи очков виртуальной реальности

rus.postimees.ee
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Старая Нарва.
Старая Нарва. Фото: Narva linnavalitsus

Выставка виртуальной реальности в здании Нарвской ратуши является первой в Эстонии выставкой подобного рода. При помощи очков виртуальной реальности и сенсорных экранов Нарва предстает в том виде, в котором она была известна до Второй мировой войны и бомбардировки, сообщает городская пресс-служба.

С помощью очков виртуальной реальности можно «пройтись» по улочкам старой Нарвы и полюбоваться тем, как выглядел город на пике своей славы. Посетители окажутся на Ратушной площади, построенной во второй половине XVII века, откуда и начинается виртуальный тур. Всего можно увидеть 5 сюжетов: как об истории города, ратуши и Ратушной площади, так и о здании биржи, полете над Нарвой дирижабля Графа Цеппелина, а также совершить виртуальную поездку в Спасо-Преображенский собор, старейшую нарвскую церковь.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, открытая в июне ратуша за короткое время стала новым туристическим магнитом в городе, что также вдохновляет на поддержку идей по возрождению Старой Нарвы. «Старая Нарва, ее красота и боль, не оставляют людей равнодушными ни в Нарве, ни за ее пределами, независимо от их родного языка. Следующим шагом в возрождении старого города будет детальная планировка северной стороны улицы Рюйтли, что позволит в реальности возродить исторический вид Старой Нарвы», - добавила Райк.

Виртуальное приключение длится около часа и доступно на эстонском, английском, финском и русском языках.

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