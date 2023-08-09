«Новости в 7» за 9 августа: «двойные стандарты» языковых требований, массовые сокращения в Кохтла-Ярве, историческая инвестиция в зеленую энергетику и вызывающий вопросы «Попугайный рай»

Сегодня в выпуске:

- Множество жалоб поступает на не владеющих госязыком сотрудников сферы обслуживания. Следует ли ужесточить языковые требования к курьерам иностранного происхождения и назначить сроки, когда они обязаны сдать экзамен на требуемую категорию?

- Коротко по стране: ушла из жизни великая эстонская актриса Ита Эвер; просроченные вакцины от коронавируса стоимостью 20 млн евро будут уничтожены; на эстонский рынок рвется российский производитель сладостей, активно поддерживающий войну

- Финансовый кризис в городской управе Кохтла-Ярве привел к увольнениям и сокращениям сотрудников. Сколько человек останется без работы, где бывшие чиновники находят новое призвание и как урезание средств скажется на развитии города, разбирался наш корреспондент в регионе

- Самый крупный и современный комплекс генерации "зеленой энергии" будет построен в Пярнуском уезде. Об уникальности его местоположения, выгоде для местных жителей, мощности ветропарка и многом другом - в репортаже корреспондента «Новостей в cемь»

- Международная панорама: в Индии выявлен новый штамм коронавируса; почему обмелело озеро Титикака и что поймал на рыбалке мэр американского города

- В столице открылся новый уникальный контактный зоопарк, наполненный множеством попугаев. Он уже работает и активно зазывает гостей, хотя у специалистов по работе с пернатыми появилось множество вопросов к адекватности содержания экзотических животных. Наша съемочная группа решила все увидеть своими глазами