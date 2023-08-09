Суд отклонил жалобу активистов на меры правительства по коронавирусу

Заявители требовали признать незаконным пункт 14 постановления правительства Республики от 23.08.2021 № 305 «Меры и ограничения по предотвращению распространения заболевания Covid-19». Суд принял решение отклонить апелляцию.

Вийвика Сиплане, пресс-секретарь Харьюского уездного суда, сообщила Postimees, что правительство учло высокую интенсивность вспышек при разработке оспариваемого административного акта, а также в период, предшествующий подаче жалобы.

Выбор мер против ковида всегда может быть оспорен, однако в данном случае суд не считает, что при оценке рисков правительством была допущена явная ошибка. «При борьбе с угрозой нового и опасного инфекционного заболевания целесообразно исходить из принципа предосторожности, что, в свою очередь, связано и с поддержанием способности больниц лечить пациентов»- пояснила Сиплане.

Суд согласился с правительством в том, что заявители не привели никаких доводов, что соблюдение установленного ограничения связано с чрезмерным интересом или чрезмерным ущемлением прав, которые перевешивали бы общественный интерес и защиту жизни и здоровья третьих лиц, поскольку временное исключение из некоторых спортивных или культурных мероприятий не может рассматриваться как серьезное нарушение основных прав.

Сиплане пояснила, что пункт 91 решения Конституционной наблюдательной коллегии Верховного суда от 31.10.2022 гласит, что защита жизни и здоровья человека и обеспечение функционирования общества в целом являются весомыми целями, и в этом случае нельзя исключать, что они перевешивают необходимость для обеспечения других основных прав.

«В свете вышесказанного нельзя утверждать, что ответчик не обладал полномочиями и компетенцией для установления условий, изложенных в пункте 14 постановления № 305», - заявила Сиплане. По ее словам, нельзя также утверждать, что оспариваемое положение приказа не соответствует принципам, заложенным в Законе об административном производстве, не является соразмерным или не отвечает формальным требованиям.

Суд считает, что при борьбе с угрозой нового особо опасного инфекционного заболевания целесообразно исходить из принципа предосторожности, что, в свою очередь, связано и с сохранением лечебных возможностей больниц. Следовательно, в случае с подпунктами 1-6 пункта 14 постановления правительства Республики № 305 неправомерных положений нет, и оснований для удовлетворения жалобы не имеется.