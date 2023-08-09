Департамент: польский лук, продаваемый в Coop, опасен

По словам главного специалиста продовольственного отдела PTA Кайсы Оргусаар, в луке были обнаружены остатки средств защиты растений, превышающие установленный в ЕС предел. «Компания инициировала отзыв продукции и направила необходимые документы», - добавила Оргусаар в пресс-релизе.

Она добавила, что потребители, которые приобрели лук польского происхождения из указанной партии в период с 19 по 28 июля, не должны употреблять эту продукцию. Потребитель имеет право отнести товар обратно продавцу, где он был приобретен, и потребовать возврата уплаченных за него денег.

В луке из Польши, продаваемом оптом, было обнаружено превышение предельно допустимых остатков двух средств защиты растений. «Наличие средства защиты растений Flupyram может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего в Эстонию через литовскую дистрибуцию поступило более 16 тонн лука, который был распределен по всем продовольственным магазинам Coop. На данный момент пока неизвестно, мог ли лук попасть на другие эстонские предприятия, но мы делаем все возможное, чтобы это выяснить», - сказала главный специалист продовольственного отдела.