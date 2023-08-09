Департамент: польский лук, продаваемый в Coop, опасен

По данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), в партии польского клубневого лука (номер партии 207265), продававшейся в продуктовых магазинах Coop, было обнаружено превышение допустимого уровня остатков пестицидов, что заставило Coop начать отзыв лука.
По словам главного специалиста продовольственного отдела PTA Кайсы Оргусаар, в луке были обнаружены остатки средств защиты растений, превышающие установленный в ЕС предел. «Компания инициировала отзыв продукции и направила необходимые документы», - добавила Оргусаар в пресс-релизе.
Она добавила, что потребители, которые приобрели лук польского происхождения из указанной партии в период с 19 по 28 июля, не должны употреблять эту продукцию. Потребитель имеет право отнести товар обратно продавцу, где он был приобретен, и потребовать возврата уплаченных за него денег.
В луке из Польши, продаваемом оптом, было обнаружено превышение предельно допустимых остатков двух средств защиты растений. «Наличие средства защиты растений Flupyram может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего в Эстонию через литовскую дистрибуцию поступило более 16 тонн лука, который был распределен по всем продовольственным магазинам Coop. На данный момент пока неизвестно, мог ли лук попасть на другие эстонские предприятия, но мы делаем все возможное, чтобы это выяснить», - сказала главный специалист продовольственного отдела.
Если продукт, не отвечающий требованиям безопасности пищевых продуктов, дошел до потребителя, то оператор пищевых предприятий имеет юридическое обязательство предоставить потребителям эффективную и достоверную информацию о причинах отзыва продукта. Оператор пищевых предприятий также возвращает продукты, которые уже были доставлены потребителям, если это необходимо. В связи с Законом об охране правопорядка Департамент сельского хозяйства и продовольствия обязан информировать общественность о возможной опасности.