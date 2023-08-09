Немецкий офицер арестован по подозрению в шпионаже на РФ

В Кобленце арестован сотрудник одного из германских федеральных ведомств Томас Х., подозреваемый в шпионаже в пользу России, сообщила в среду, 9 августа, Федеральная прокуратура Германии. Согласно ее данным, Томас Х. работал в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера. Ордер на его арест выдала Федеральная судебная палата.

В сообщении отмечается, что в жилье и на рабочем месте задержанного были проведены обыски. По сведениям прокуратуры, с мая текущего года Томас Х. по собственной инициативе неоднократно связывался с генеральным консульством РФ в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал им сотрудничество. При этом он выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб, говорится в сообщении.

В свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман написал в микроблоге X (ранее - Twitter), что речь идет о немецком офицере.