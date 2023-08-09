Elektrilevi: к вечеру среды вызванные штормом крупные сбои электроснабжения устранены

Штормовое предупреждение третьего уровня было объявлено на островах, в Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Второго уровня - в Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пыльвамаа, что означало опасную погоду. В других регионах Эстонии было объявлено предупреждение первого уровня, означающее, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Ураган сломал множество деревьев и веток, что нанесло большой ущерб по всей Эстонии. Работе мешали сильные ливни и грозы, опасные для жизни.

«Более 200 человек работали в две смены, несмотря на сложные и порой опасные для жизни погодные условия. К сегодняшнему вечеру электрики устранили большую часть неисправностей и восстановили электроподключения», - сообщил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

NB! Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае отключения электроэнергии.