Elektrilevi: к вечеру среды вызванные штормом крупные сбои электроснабжения устранены

Штормовые ветры и грозы, пронесшиеся по территории Эстонии, привели к большим разрушениям и перебоям в подаче электроэнергии, над устранением которых трудились более 200 человек в две смены. К вечеру все основные повреждения были устранены и электроснабжение восстановлено. Бригады продолжат работу сегодня и завтра.
Штормовое предупреждение третьего уровня было объявлено на островах, в Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Второго уровня - в Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пыльвамаа, что означало опасную погоду. В других регионах Эстонии было объявлено предупреждение первого уровня, означающее, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Ураган сломал множество деревьев и веток, что нанесло большой ущерб по всей Эстонии. Работе мешали сильные ливни и грозы, опасные для жизни.
«Более 200 человек работали в две смены, несмотря на сложные и порой опасные для жизни погодные условия. К сегодняшнему вечеру электрики устранили большую часть неисправностей и восстановили электроподключения», - сообщил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
NB! Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае отключения электроэнергии.
Текущую информацию о количестве отключений и затронутых ими районах можно найти на карте отключений Elektrilevi.