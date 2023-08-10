VR по-нарвски: проект для 200 000 евро бедноват

В среду в Нарвской ратуше открылась выставка виртуальной реальности. Теперь у нарвитян есть возможность посмотреть на старый город практически «воочию», правда, то, что они увидят в виар-очках, от реальности все же далековато. Представлен не весь город, а лишь его крохотная часть. Качество работы отстает от современного прогресса лет на двадцать, и воникает вопрос, на что были потрачены огромные суммы.
Выставка представляет собой виртуально созданный маленький кусочек старого города. За основу был взят макет старой Нарвы, а также огромное количество всевозможной информации.
По словам директора нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, необходимая для виртуального строительства информация собиралась по кусочкам - из старых открыток, чертежей, картин, фотографий, воспоминаний людей. Все это, конечно, прекрасно, но создалось впечатление, что большая часть информации была собрана впустую.
По словам директора департамента развития и экономики Анне Веэво, эта выставка - не просто прогулка по улицам старого города, а реальные истории реальных людей. Например, можно услышать историю финского героя Табани Лёффинга, сражавшегося против шведов в партизанской войне.
Или о Анне Регине Крамер, дочери нарвского нотариуса. Посетители выставки также смогут услышать историю самого странного мэра Нарвы Яана Лутса. Действительно, истории интересно послушать на любом из четырех языков: финском, русском, эстонском и английском. Но вот с визуальной частью дела обстоят куда печальнее.
«Мы будем развивать, дополнять, уточнять, чтобы каждый раз, когда туристы приезжают в Нарву, они смогли прийти и познакомиться с чем-то новым», - прокомментировала Веэво непосредственно сам визуал.
В серьезных дополнениях проект, безусловно, нуждается. Слишком многого от виртуальной старой Нарвы ждать не стоит, а лучше не ждать ничего. Видно, что над софтом работали, но качество работы оставляет желать.. хоть чего-нибудь. Во время виртуальной экскурсии нет ощущения, что гуляешь по настоящему городу - скорее, по его плохим декорациям.
Самостоятельно слоняться по улочкам тоже не выйдет - улочек всего ничего, да и программа предлагает на выбор пять сюжетов: об истории города, ратуши и Ратушной площади, о здании биржи, полете над Нарвой дирижабля Графа Цеппелина, а также виртуальную поездку в Спасо-Преображенский собор. Виар-городу отчаянно не хватает реалистичности и масштаба, доработки и внимания к деталям.
Postimees обратился за комментарием к 3D-моделлеру, студентке университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK) Даяне Денкс. «Проект с виртуальной Нарвой - это даже не сырой проект, это его отсутствие. Вместо зданий можно увидеть набор сомнительных геометрических фигур, с которыми не было проведено никакой работы. Чтобы сильно не вдаваться в техническую часть этого шедевра, достаточно привести пример с игрой "Мафия" 2002-го года и сравнить здания тут и там», - комментирует Денкс.
«В современном 3D-моделировании есть множество процедур, которые позволяют визуализировать простые объекты в качестве высокодетализированных объектов, чтобы не проседать в производительности. В этом проекте никакие из этих процедур не задействованы.
Модели не стали зданиями Нарвы, а остались моделями с криво натянутыми 2D-текстурами поверх них. Тут элементарно 2D-изображение поместить на 3D-объект не смогли, чего уже говорить про детализацию. Отсутствует освещение. Освещение - это крайне важная глава в создании 3D-сцены, но тут его нет», - добавляет студентка.
«Разработка содержания, программного обеспечения, материальная часть, реклама, создание сайта, исследования - все это достаточно затратно. Общий бюджет этого проекта составил 208 000 евро, из которых приблизительно 140 000 евро мы получили из программы развития туризма в 2021 году», - прокомментировала Веэво.
По словам Денкс, такой проект может сделать один разработчик за пару дней и для этого, скорее всего, даже не понадобится 3D-моделлер. По качеству эта работа стоит копейки. Самое дорогое, что нужно для этого проекта - это сам VR. «Тут даже не понадобится помощь компьютера, потому что эта игра будет работать на любом калькуляторе. Вопрос: где деньги, Лебовски?» - недоумевает 3D-моделлер.
На что именно и в каких пропорциях были потрачены несколько сотен тысяч, остается только догадываться.
«У выставки есть и "дополненная реальность", поэтому с экскурсией и экспозицией смогут ознакомиться люди с недостатками здоровья», - рассказала директор департамента развития.
Действительно, специально сделанные макеты, расположенные на стенах выставочного зала, дают возможность и слабовидящим самостоятельно ознакомиться с историей старой Нарвы, и "увидеть" макет тактильно. Также учтены потребности слабослышащих и людей, которым трудно передвигаться. Кажется, это единственный плюс во всей выставке.
И это не отменяет того факта, что нарвитянам будет представлен очень сырой и некачественный проект.
Виртуальная Старая Нарва создана в рамках проекта «Новая жизнь Старой Нарвы», который поддерживается из Европейского фонда регионального развития и финансируется в рамках ответных мер Европейского союза на пандемию Covid-19.