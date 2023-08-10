VR по-нарвски: проект для 200 000 евро бедноват

Самостоятельно слоняться по улочкам тоже не выйдет - улочек всего ничего, да и программа предлагает на выбор пять сюжетов: об истории города, ратуши и Ратушной площади, о здании биржи, полете над Нарвой дирижабля Графа Цеппелина, а также виртуальную поездку в Спасо-Преображенский собор. Виар-городу отчаянно не хватает реалистичности и масштаба, доработки и внимания к деталям.

Старая Нарва в виртуальной реальности. Фото: Postimees

Postimees обратился за комментарием к 3D-моделлеру, студентке университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK) Даяне Денкс. «Проект с виртуальной Нарвой - это даже не сырой проект, это его отсутствие. Вместо зданий можно увидеть набор сомнительных геометрических фигур, с которыми не было проведено никакой работы. Чтобы сильно не вдаваться в техническую часть этого шедевра, достаточно привести пример с игрой "Мафия" 2002-го года и сравнить здания тут и там», - комментирует Денкс.

Игра 2002 года. Фото: Postimees

«В современном 3D-моделировании есть множество процедур, которые позволяют визуализировать простые объекты в качестве высокодетализированных объектов, чтобы не проседать в производительности. В этом проекте никакие из этих процедур не задействованы.

Модели не стали зданиями Нарвы, а остались моделями с криво натянутыми 2D-текстурами поверх них. Тут элементарно 2D-изображение поместить на 3D-объект не смогли, чего уже говорить про детализацию. Отсутствует освещение. Освещение - это крайне важная глава в создании 3D-сцены, но тут его нет», - добавляет студентка.