Чт, 10.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В Эквадоре убит кандидат в президенты

Deutsche Welle
Facebook Twitter
Comments
В Эквадоре после предвыборной встречи убили кандидата в президенты.
В Эквадоре после предвыборной встречи убили кандидата в президенты. Фото: Juan Diego Montenegro

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборного митинга.

Его гибель подтвердил в четверг, 10 августа, глава Эквадора Гильермо Лассо. По словам президента, он «возмущен и потрясен убийством». Лассо выразил солидарность и соболезнования жене и дочерям политика и заверил, что преступление не останется безнаказанным. Организованная преступность зашла слишком далеко, на убийц будет обрушена вся тяжесть закона, добавил глава государства.

El Universo: убит тремя выстрелами

Как сообщила газета El Universo, Вильявисенсио был убит тремя выстрелами после предвыборной встречи в Кито. По предварительным данным источников издания, ранены восемь человек, семь из них госпитализированы.

Национальная полиция начала операцию по поиску виновных, перекрыты улицы в районе места происшествия.

Гильермо Лассо анонсировал заседание кабинета безопасности. Он заявил, что попросил главу Национального избирательного совета, генпрокурора, председателя Национального суда и представителей других госорганов принять участие во встрече, чтобы отреагировать на событие, потрясшее всю страну.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Согласно последним опросам, правоцентрист Вильявисенсио не набирал достаточного количества голосов для победы.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх