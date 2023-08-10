Стало известно, когда правительство определится с моделью автоналога

Первая на языке Минфина называется моделью с более широким влиянием на окружающую среду, вторая – с более узким климатическим воздействием. Оба налога состоят из двух частей: регистрационной пошлины и годового взноса.

В соответствии с первой, или широкой, моделью, предложенной Министерством финансов, налог рассчитывается на основе воздействия автомобиля на окружающую среду в процессе его производства, потребления и утилизации. Вторая, или узкая, модель предполагает учет выбросов CO2 в процессе эксплуатации автомобиля.