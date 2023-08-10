Стало известно, когда правительство определится с моделью автоналога

В июле министерство финансов предложило два варианта введения налога на автомобили, но будет ли выбран один из них или возникнет какой-то третий – решится в сентябре, пишет ERR.
Первая на языке Минфина называется моделью с более широким влиянием на окружающую среду, вторая – с более узким климатическим воздействием. Оба налога состоят из двух частей: регистрационной пошлины и годового взноса.
В соответствии с первой, или широкой, моделью, предложенной Министерством финансов, налог рассчитывается на основе воздействия автомобиля на окружающую среду в процессе его производства, потребления и утилизации. Вторая, или узкая, модель предполагает учет выбросов CO2 в процессе эксплуатации автомобиля.
Сийри Суутре, директор по коммуникациям министерства, сообщила, что отзывы и предложения по проекту налога на транспортные средства принимаются до 18 августа, а окончательно с моделью автоналога правительство определится в сентябре.