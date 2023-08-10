У Эстонии первая медаль на чемпионате Европы! Элизабет Пихела завоевала серебро на чемпионате Европы U20

Элизабет Пихела на этом чемпионате была надеждой Эстонии и прекрасно справилась. Она начала соревнования с отметки 1.80, затем ошиблась на высоте 1.83, но потом с первой попытки преодолела отметку 1.86. Высота 1.88 ей все же не покорилась: планки свалились на обеих попытках.