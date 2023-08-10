Эстонская легкоатлетка Элизабет Пихела, специализирующаяся на прыжках в высоту, завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике U20.
У Эстонии первая медаль на чемпионате Европы! Элизабет Пихела завоевала серебро на чемпионате Европы U20
Элизабет Пихела на этом чемпионате была надеждой Эстонии и прекрасно справилась. Она начала соревнования с отметки 1.80, затем ошиблась на высоте 1.83, но потом с первой попытки преодолела отметку 1.86. Высота 1.88 ей все же не покорилась: планки свалились на обеих попытках.
Эту высоту сумела преодолеть лишь сербка Ангелина Топич, так что Пихела обеспечила себе серебро. Высоту 1.90 эстонка преодолеть не сумела. Топич завоевала золото с отметкой 1.90. После этого она больше прыгать не стала.
Серебро Элизабет Пихела стало первой медалью Эстонии на этих соревнованиях.
В финале прыжков с шестом Роберт Компус занял 12-е место с результатом 4,80, а Алар Рейльян занял девятое место с результатом 68,55 в метании молота.