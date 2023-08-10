Читатель: тоннель Мустакиви атаковали крысы

«Важно помнить, что крысы являются частью нашей природы, и что полное избавление от них не только невозможно, но и недопустимо. Однако поскольку их популяция растет и крысы вызывают неудобства у жителей, к сожалению, приходится прибегать к суровым мерам и заниматься дератизацией, что мы ежегодно и делаем, в тех местах, где это необходимо», - прокомментировала она.