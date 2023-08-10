Читатель: тоннель Мустакиви атаковали крысы

Читатель сообщил в редакцию Rus.Postimees, что в тоннеле Мустакиви наблюдается нашествие крыс. Управа Ласнамяэ обещает проверить ситуацию и при необходимости осуществить дератизацию.
Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко отметила, что до настоящего момента в районную управу никто не обращался с проблемой крыс в тоннеле Мустакиви.
«Важно помнить, что крысы являются частью нашей природы, и что полное избавление от них не только невозможно, но и недопустимо. Однако поскольку их популяция растет и крысы вызывают неудобства у жителей, к сожалению, приходится прибегать к суровым мерам и заниматься дератизацией, что мы ежегодно и делаем, в тех местах, где это необходимо», - прокомментировала она.
По словам Юлианны Юрченко, в мае этого года районная управа уже один раз заказывала услугу дератизации по следующим адресам: Кярбери, 46; Кярбери, 60а; Махтра, 4; Калевипоя, 5; Кивила, 34; Ляэнемере, 20б; Мустакиви, 25; Викерлазе, 19; Синимяэ, 17а, а также в окрестностях детского сада «Юлемисте».
«Проверим ситуацию в тоннеле и при необходимости закажем услугу», - заверила она.