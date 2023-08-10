С осени пожилым людям станет проще получить новую ID-карту

«Мы создали очень удобные решения для подачи заявлений через самообслуживание, можно самим сделать фотографию, но в случае отпечатков пальцев никаких возможностей не было. Поэтому мы согласовали с Европейской комиссией решение о том, что людям старше 70 лет, если они сдавали отпечатки пальцев в прошлом, больше не придется их обновлять», – сообщила советник Министерства внутренних дел по вопросам идентичности Элен Краавик.