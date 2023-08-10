С осени пожилым людям станет проще получить новую ID-карту

С 1 сентября вступают в силу изменения в правилах, согласно которым людям старше 70 лет больше не придется сдавать отпечатки пальцев для получения новой ID-карты, пишет Rus.ERR.
Такая мера также сократит время ожидания для снятия отпечатков пальцев на дому.
«Мы создали очень удобные решения для подачи заявлений через самообслуживание, можно самим сделать фотографию, но в случае отпечатков пальцев никаких возможностей не было. Поэтому мы согласовали с Европейской комиссией решение о том, что людям старше 70 лет, если они сдавали отпечатки пальцев в прошлом, больше не придется их обновлять», – сообщила советник Министерства внутренних дел по вопросам идентичности Элен Краавик.
Если же человек старше 70 лет по каким-либо причинам никогда не сдавал отпечатки пальцев государству, то после 1 сентября для подачи заявления на получение новой ID-карты ему придется пройти процедуру дактилоскопии в полиции или на дому.