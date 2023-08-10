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Подруга Касаткиной обвинила российского тренера в завершении карьеры Контавейт

rus.postimees.ee
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Дарья Касаткина и Анетт Контавейт.
Дарья Касаткина и Анетт Контавейт. Фото: Rob Prange

Наталья Забияко – уроженка Эстонии и подруга российской теннисистки Дарьи Касаткиной жестко раскритиковала Дмитрия Турсунова, бывшего тренера первой ракетки Эстонии Анетт Контавейт.

Сотрудничество Контавейт и Турсунова началось в августе 2021 года и под руководством российского тренера наша спортсменка очень быстро взошла на вершину женского тенниса – она выиграла пять турниров WTA, а также прошла в финал ежегодного турнира WTA. На следующий год их сотрудничество завершилось, Контавейт объяснила это визовыми проблемами тренера, которые возникли из-за развязанной Россией войны в Украине.

Забияко раскритиковала тренера после того, как один из болельщиков ее спросил в Twitter, почему ее подруга жизни не работает с Турсуновым – ведь он выглядит «очень эффективным».

«Такой эффективный, что спустя несколько месяцев работы с ним все получают травмы или завершают карьеру, - ответила Забияко. – Он ни с кем не работал дольше года. Я думаю, Анетт крайне ему «благодарна». О да, он дерь..вый мужик».

Тем самым Забияко косвенно дала понять, что карьера Контавейт во многом завершлась именно из-за тренера. После Турсунова эстонку тренировал немец Торбен Белтц. После Уимблдонского турнира этого года 27-летняя Анетт Контавейт была вынуждена завершить карьеру из-за хронической травмы спины.

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