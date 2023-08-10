Подруга Касаткиной обвинила российского тренера в завершении карьеры Контавейт

Сотрудничество Контавейт и Турсунова началось в августе 2021 года и под руководством российского тренера наша спортсменка очень быстро взошла на вершину женского тенниса – она выиграла пять турниров WTA, а также прошла в финал ежегодного турнира WTA. На следующий год их сотрудничество завершилось, Контавейт объяснила это визовыми проблемами тренера, которые возникли из-за развязанной Россией войны в Украине.

Забияко раскритиковала тренера после того, как один из болельщиков ее спросил в Twitter, почему ее подруга жизни не работает с Турсуновым – ведь он выглядит «очень эффективным».

«Такой эффективный, что спустя несколько месяцев работы с ним все получают травмы или завершают карьеру, - ответила Забияко. – Он ни с кем не работал дольше года. Я думаю, Анетт крайне ему «благодарна». О да, он дерь..вый мужик».