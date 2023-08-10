13-летний футболист стал самым молодым профессиональным спортсменом США за всю историю

Родившийся 18 февраля 2010 года Кимбро, ранее игравший в молодежной академии клуба, может дебютировать в основном составе в субботу.

«Путь Да'виана в «Репаблике» только начался. Он замечательный талант, который стремится стать топовым игроком», — сказал босс клуба Тодд Данивант.

Кимбро приехал в Сакраменто в 2021 году в возрасте 11 лет и год играл со старшими. В своем дебютном сезоне он забил 27 голов в 31 матче и помог команде U13 одержать 27 побед подряд.

«Наша цель — продолжать поддерживать его и помогать ему расти как игроку и как личности», — сказал главный тренер Марк Бриггс. Последний раз нападающий выступал в возрастных группах U14 и U15. За два сезона в лиге MLS NEXT он забил 61 гол в 81 игре.