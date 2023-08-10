Белую корову и ее теленка такого же цвета, бродивших по Пярнумаа, застрелили

Корова, 15 мая сбежавшая из коровника Сурью, родила, будучи на свободе, и в июле путешествовала со своим теленком по Пярнумаа. Владелец фермы OÜ Surju PM, которому принадлежала корова, связался со специалистами Сельскохозяйственного и продовольственного департамента и попросил совета, что ему дальше делать. Ему порекомендовали использовать ружье со снотворным, чтобы вернуть животных домой.

К настоящему моменту известно, что как корову, так и теленка застрелили. Член правления OÜ Surju PM Тоомас Миллер не ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о гибели животных.