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В Ласнамяэ пропал 84-летний Леонид: его жизни может угрожать опасность

Rus.Postimees
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Леонид.
Леонид. Фото: Põhja prefektuur

Полиция просит помощи в поиске 84-летнего Леонида. Из-за состояния здоровья ему может угрожать опасность.

Вчера около пяти часов утра Леонид ушел из своего дома, расположенного в Ласнамяэ, и обратно не вернулся. Его мобильный телефон отключен. По имеющимся у полиции данным, пожилой мужчина может кататься на автобусах по Таллинну.

Леонид говорит на русском языке, его рост составляет 182 сантиметра. Он носит очки и у него седые волосы. Уходя из дома, на нем был темный пиджак и брюки. При ходьбе попавший опирается на трость.

Всех, кто видел Леонида, просят звонить по номеру 112.

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