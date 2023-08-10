В Ласнамяэ пропал 84-летний Леонид: его жизни может угрожать опасность

Вчера около пяти часов утра Леонид ушел из своего дома, расположенного в Ласнамяэ, и обратно не вернулся. Его мобильный телефон отключен. По имеющимся у полиции данным, пожилой мужчина может кататься на автобусах по Таллинну.

Леонид говорит на русском языке, его рост составляет 182 сантиметра. Он носит очки и у него седые волосы. Уходя из дома, на нем был темный пиджак и брюки. При ходьбе попавший опирается на трость.