Трамвайная линия № 6 продолжит работать и осенью

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в настоящее время рассматривается возможность сохранения маршрута по Пярнускому шоссе и после того, как осенью будет восстановлено движение остальных трамваев.

«Много лет назад в Таллинне была трамвайная линия № 5, которая соединяла Копли с депо Вана-Лыуна. Пару десятков лет назад линия была закрыта из-за низкого спроса. Однако временная трамвайная линия № 6 показала, что спрос на трамвайный маршрут, соединяющий Копли и Пярнуское шоссе, снова есть. Самым большим препятствием для нас является пропускная способность конечной остановки Тонди – трудно найти место дополнительно к трамваям 3 и 4 линий, поэтому нам необходимо продумать, как будет выглядеть наша трамвайная сеть в целом после запуска трамвайной линии в порт и строительства развязки на переезде в Тонди», – пояснил вице-мэр.